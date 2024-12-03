Перші чорні діри врізалися в Землю: доказ ховається у звичайних предметах

Учені запропонували новий спосіб виявити невловимі первинні чорні діри, які утворилися на самому початку історії Всесвіту.

Наразі відомо, що чорні діри виникають унаслідок смерті масивних зірок, коли вони втрачають свою хмаринку, їхнє ядро стискається під дією гравітації та вибухають у надновій. Але в умовах, які діяли на світанку Всесвіту, могли виникнути первинні маленькі чорні діри ще до того, як з'явилися перші зірки. Є теорія, що ці чорні діри можуть бути невловимою темною матерією, яку досі не вдалося виявити безпосередньо. Це ж стосується і первинних чорних дір. Їх ще ніхто ніколи не бачив. Автори дослідження, прийнятого до публікації в журналі Physics of the Dark Universe, запропонували новий спосіб виявлення первинних чорних дір. Передбачається, що доказ їхнього існування може ховатися у звичайних предметах на Землі, пише Phys.

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Вчені вважають, що під час швидкого розширення Всесвіту одразу після Великого вибуху, деякі частини простору стали щільнішими, ніж їхнє оточення. Так згустки дуже щільної матерії могли під впливом гравітації стиснутися і перетворитися на первинні маленькі чорні діри.

Ці чорні діри, найімовірніше, мали масу, яка набагато менша за масу звичайних чорних дір, що утворилися пізніше після смерті перших масивних зірок. Водночас учені вважають, що первинні чорні діри були дуже щільними: приблизно маса гори, стиснута в розмір атома.

Автори дослідження вважають, що первинні чорні діри могли опинитися всередині малих кам'янистих планет, які мають рідке ядро, під час їхнього формування. У результаті чорна діра могла поглинути це ядро й залишити після себе оболонку планети з порожнечею всередині. Після цього чорна діра може покинути планету після удару, наприклад, астероїда. Розрахунки вчених показують, що така планета не повинна перевищувати 1/10 від розміру Землі.

За допомогою телескопів можна виявити такі планети, а потім визначити їхню масу і щільність. Якщо щільність кам'янистої планети буде занадто маленькою для її розміру, це може бути ознакою того, що всередині вона порожня. Тобто в ній залишила свій слід первинна чорна діра, вважають учені.

З іншого боку, первинні чорні діри могли залишити мікроскопічні тунелі у звичайних матеріалах на Землі, таких, як каміння або метал. Ці прямі тунелі чорні діри могли залишити після швидкого проходження через нашу планету.

Водночас вчені кажуть, що шанси знайти докази існування первинних чорних дір вищі, якщо досліджувати планети, яким мільярди років, а також матеріали на Землі, яким тисячі, мільйони, а може й мільярди років.

Автори дослідження визнають, що ймовірність виявлення ознак існування первинних чорних дір за допомогою запропонованих способів дуже невелика. Але минулі методи взагалі не спрацювали, тож потрібно мислити нестандартно.

Як уже писав Фокус, нова карта Всесвіту показала несподівану гравітаційну аномалію. Обсерваторія розміром з галактику створила найдокладнішу карту гравітаційних хвиль у Всесвіті на сьогодні.

Також Фокус писав про те, що всередині Місяця захована структура, яка тягнеться на кілометри, і це підтвердили в NASA. Вчені вважають, що це відкриття допоможе облаштувати перше поселення людей на Місяці.