Усередині Місяця захована структура, яка тягнеться на кілометри: це підтвердили в NASA (відео)

Учені вважають, що це відкриття допоможе облаштувати перше поселення людей на планеті.

Дані міжпланетної станції NASA Lunar Reconnaissance Orbiter показали вченим протяжність печер під поверхнею Місяця, пише SciTechDaily.

Міжнародна група вчених провела повторний аналіз радіолокаційних даних, які були зібрані раніше за допомогою приладу Mini-RF (Miniature Radio-Frequency) LRO. Згідно з результатами аналізу, на Місяці знаходиться печера, яка тягнеться як мінімум на 60 метрів від ями на поверхні. Сама ж яма розташована за 370 км від місця першої висадки людини на Місяць у регіоні, відомому як Море спокою.

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Вчені підкреслюють, що реальна протяжність печери невідома, але вона може протиратися на кілометри під Морем спокою.

Протягом десятиліть вчені підозрювали, що під поверхнею Місяця тягнуться печери, як і на Землі. Провали або ями на поверхні, що можуть вести до цих підземних печер, були знайдені місячними орбітальними апаратами NASA. Перша така яма була виявлена ще 2009 року японським орбітальним апаратом Kaguya. Відтоді на місячній поверхні було знайдено багато таких ям.

"Тепер аналіз даних радара Mini-RF показує, наскільки далеко можуть простягатися ці печери", — каже науковий співробітник проєкту LRO Ноа Петро.

На Землі подібні печери називаються лавовими трубами. Вчені припускають, що і на Місяці вони могли утворитися, коли розплавлена лава текла під уже застарілою ділянкою лави. Коли стелі із затверділої лави обвалюються, на їхньому місці утворюються ями, схожі на світловий люк.

Місія LRO зіграла вирішальну роль у картуванні місячної поверхні з високою деталізацією, що допомагає не тільки в наукових місіях, а й плануванні майбутньої висадки на Місяць.

У NASA планують використовувати отримані дані для розширення присутності людини в космосі.

Нагадаємо, лавові труби на Марсі та Місяці можуть вмістити цілі міста. Висота таких підземних тунелів сягає розмірів найвищих хмарочосів на Землі.