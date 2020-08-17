Подземные колонии. Лавовые трубы на Марсе и Луне могут вместить целые города

Новое исследование показывает, что под поверхностью Марса находятся массивные лавовые трубы высотой с небоскребы. На Луне еще больше подобных труб, чья высота превышает самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа, а естественные "световые люки" достигают размеров футбольного поля. Об этом сообщает Live Science.

По словам ученых, такие подземные пещеры защищены от суровой солнечной радиации и могут быть использованы как места для будущих человеческих поселений.

Лавовая трубка – это туннель под поверхностью, образованный интенсивным потоком расплавленной породы во время вулканического извержения. Еще с 1960-х годов исследователи предполагали, что лавовые трубы могли существовать на Марсе и Луне. Но лишь в последние годы орбитальные аппараты показали, насколько такие образования распространены на Луне и Марсе.

Ученые утверждают, что лавовые трубки действительно огромны и могут обеспечить более безопасную среду обитания, чем поверхность Луны и Марса.

Лавовые трубки на Марсе. Фото: Mars Reconnaissance Orbiter/NASA

"Самые большие лавовые трубки на Земле имеют ширину и высоту около 40 метров. Они похожи на очень большой автомагистральный туннель", – говорит соавтор исследования, геолог из Университета Падуи Риккардо Поццобон.

Но на Марсе, по словам ученого, обрушившиеся лавовые трубки примерно в 80 раз больше земных, их диаметр составляет от 40 до 400 метров. На Луне места обрушения показывают, что лавовые трубки там в 300-700 раз больше земных. Лунные лавовые трубки, вероятно, имеют размер от 500 до 900 метров.

По словам Поццобона, лавовая трубка на Луне легко может вместить небольшой город. Он также предполагает, что огромный масштаб подземных тоннелей скорее всего, является результатом маленькой гравитации и различий в вулканической активности.

Для оценки размера лунных и марсианских лавовых трубок ученые собрали трехмерные снимки образований на Земле. Затем были проанализированы все доступные изображения обрушившихся лавовых труб на Марсе и Луне. Размер неповрежденных туннелей был смоделирован на основе соотношений между разрушенными и неповрежденными туннелями на Земле.

Исследователи говорят, что лавовые трубки делают среду обитания привлекательной по целому ряду причин. Например, дают надежную защиту от метеоров, которые не сгорают в тонкой атмосфере Марса и Луны. Под поверхностью также могут содержаться водяной лед и летучие химические вещества, которые можно использовать как топливо. Толстый слой скальной породы обеспечивает защиту от солнечного излучения, а световые люки предоставят легкий быстрый доступ к поверхности.