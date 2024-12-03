Внутри Луны спрятана структура, которая тянется на километры: это подтвердили в NASA (видео)

Ученые считают, что это открытие поможет обустроить первое поселение людей на спутнике.

Данные межпланетной станции NASA Lunar Reconnaissance Orbiter показали ученым протяженность пещер под поверхностью Луны, пишет SciTechDaily.

Международная группа ученых провела повторный анализ радиолокационных данных, которые были собраны ранее при мощи прибора Mini-RF (Miniature Radio-Frequency) LRO. Согласно результатам анализа, на Луне находится пещера, которая тянется как минимум на 60 метров от ямы на поверхности. Сама же яма находится в 370 км от места первой высадки человека на Луну в регионе, известном как Море спокойствия.

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Ученые подчеркивают, что реальная протяженность пещеры неизвестна, но она может протираться на километры под Морем спокойствия.

На протяжении десятилетий ученые подозревали, что под поверхностью Луны тянутся пещеры, как и на Земле. Провалы или ямы на поверхности могут вести к этим подземным пещерам были найдены лунными орбитальными аппаратами NASA. Первая такая яма была обнаружена еще в 2009 году японским орбитальным аппаратом Kaguya. С тех пор на лунной поверхности было найдено много таких ям.

"Теперь анализ данных радара Mini-RF показывает, насколько далеко могут простираться эти пещеры", — говорит научный сотрудник проекта LRO Ноа Петро.

На Земле подобные пещеры называются лавовыми трубами. Ученые предполагают, что и на Луне они могли образоваться, когда расплавленная лава текла под уже заставшем участком лавы. Когда потолки из затвердевшей лавы обрушиваются, на их месте образовываются ямы, похожие на световой люк.

Миссия LRO сыграла решающую роль в картировании лунной поверхности с высокой детализацией, что помогает не только в научных миссиях, но и планировании будущей высадки на Луну.

В NASA планируют использовать полученные данные для расширения присутствия человека в космосе.

Напомним, лавовые трубы на Марсе и Луне могут вместить целые города. Высота таких подземных тоннелей достигает размеров самых высоких небоскребов на Земле.