Четвертое подобное событие в 2024 году: на Россию упал астероид и взорвался (видео)

Небольшой астероид при входе в атмосферу Земли взорвался и не причинил никакого ущерба.

Во вторник, 3 декабря, в 18:15 по Киеву над территорией Якутии (официально Республика Саха) в России в небе взорвался маленький астероид, который был обнаружен всего за несколько часов до своего падения на Землю. Это уже четвертое подобное событие в 2024 году, пишет Space.

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Астероид взорвался над РФ: что известно

Европейское космическое агентство выпустило предупреждение о том, что на территорию России, а именно в северо-восточной Сибири, должен упасть астероид, в 11:27 по Киеву во вторник, 3 декабря. В сообщении было сказано, что этот астероид размером примерно 70 см скорее всего, не достигнет поверхности Земли и сгорит в атмосфере. За несколько часов до этого астероид, получивший временное название C0WEPC5, был впервые обнаружен астрономами из Национальной обсерватории Китт-Пик в США.

Примерно в 18:15 по Киеву жители Якутии наблюдали яркую полосу в небе, а затем яркую вспышку света, когда астероид C0WEPC5, как и прогнозировалось, вошел в атмосферу Землю на большой скорости и взорвался. Такие огненные шары, как видели жители РФ, возникают, когда небольшие астероиды из-за трения при вхождении в атмосферу Земли распадаются на части в результате взрыва.

В настоящее время неизвестно, упали ли какие-либо обломки этого космического камня на землю, если они вообще могли быть. Учитывая размер астероида, он мог полностью сгореть в атмосфере и не оставить после себя никаких обломков. Иногда после таких событий все же через некоторое время находят кусочки взорвавшегося астероида, но это бывает очень редко.

Во вторник, 3 декабря, в 18:15 по Киеву над территорией Якутии (официально Республика Саха) в России в небе взорвался маленький астероид, который был обнаружен всего за несколько часов до своего падения на Землю Фото: ESA

Даже если бы астероид C0WEPC5 мог бы пережить проход через атмосферу, что почти невозможно, ведь он очень маленький, то значительного ущерба этот камень не причинил бы.

Даже если бы астероид C0WEPC5 мог бы пережить проход через атмосферу, что почти невозможно, ведь он очень маленький, то значительного ущерба этот камень не причинил бы Фото: Скриншот

С Землей ежедневно сближаются астроиды разных размеров, а потому Европейское космическое агентство, NASA с помощью специальных систем наблюдения проводят постоянный мониторинг околоземного пространства на предмет существования угрозы падения астероида. Но десятки тысяч маленьких астероидов остаются незамеченными из-за того, что они отражают очень мало солнечного света. Поэтому некоторые из падающих на Землю астероидов обнаруживают всего за несколько часов до того, как они врежутся в нашу планету. Так произошло и в этот раз.

Четвертый подобный астероид упал на Землю в 2024 году

По словам астрофизика Ричарда Мойссла, астероид C0WEPC5 стал четвертым космическим камнем в 2024 году, который врезался в Землю, но был обнаружен всего за несколько часов до этого. За всю историю наблюдений за околоземными астероидами это уже 11-е подобное событие.

Первым астероидом в этом году, который был замечен непосредственно перед падением на Землю стал камень под названием 2024 BX1. Космический камень размером примерно 1 метр сгорел в атмосфере над Германией в январе. Второй подобный астероид, получивший название 2024 RW1 взорвался в небе над Филиппинами в сентябре. Третий случай падения на Землю такого же астероида произошел в октябре. Тогда астероид 2024 UQ обнаружили всего за 2 часа до того, как он сгорел в атмосфере над Гавайями.

Все эти астероиды не являются потенциально опасными по классификации NASA. Для того, чтобы космический камень считался потенциально опасным он должен иметь размер не менее 150 метров. Но ученые наблюдают за тысячами таких камней в космосе, которые сближаются с Землей на расстояние менее 7,5 млн км. Считается, что в этом случае любое непредвиденное событие в космосе может изменить траекторию полета крупного астроида и он потенциально может врезаться в Землю. Пока что расчеты ученых показывают, что до конца 21 века ни один крупный астроид, который мог бы вызвать катастрофу регионального или планетарного масштаба, не должен упасть на нашу планету.

Для того, чтобы космический камень считался потенциально опасным он должен иметь размер не менее 150 метров Фото: NASA

Но маленькие астероиды, которые даже не достигают поверхности планеты, продолжают врезаться в Землю достаточно часто.

Для того, чтобы улучшить обнаружение астероидов, которые могут врезаться в Землю, в ближайшем будущем NASA отправит в космос телескоп NEO Surveyor. Он сможет обнаружить даже маленькие космические камни, а значит ученые смогут прогнозировать их падение на нашу планету намного раньше.

Как уже писал Фокус, утром в среду, 4 декабря мимо Земли пролетел потенциально опасный астероид 2020 XR шириной примерно 450 метров.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбб обнаружил 5 самых ранних галактик во Вселенной возрастом 13,6 млрд лет. Вероятно, существуют еще более ранние галактики, но пока самый мощный космический телескоп их еще не увидел.