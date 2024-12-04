Місячна цегла: як Китай будуватиме свою базу на Місяці (відео)

Китай планує використовувати місячний реголіт для будівництва своєї бази на Місяці.

Китайські вчені працюють над створенням цегли, сформованої з місячного реголіту для того, щоб побудувати свою першу базу на Місяці, пише Space.

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Китайські вчені показали відеоролик, на якому робот працює над створенням місячного житла. Зараз у Китаї проводяться конкретні експерименти, щоб можна було побудувати такі житла на Місяці.

Китайські вчені показали відеоролик, на якому робот працює над створенням місячного житла

Космічний корабель "Тяньчжоу-8" уже доставив на китайську орбітальну станцію "Тяньгун" набір цеглин, створених з імітатора місячного ґрунту. Доставити на Місяць будівельні матеріали для створення місячних жител, з яких складатиметься база на Місяці, є дорогим процесом. Тому китайські вчені хочуть використати для економії коштів місячний ґрунт як матеріал для створення цеглин, з яких буде побудована база на Місяці.

Так повинна буде виглядати китайська база на Місяці

Доставлені на станцію "Тяньгун" експериментальні цеглини будуть розміщені за її межами у відкритому космосі. Це необхідно для того, щоб цегла піддавалася впливу космічних променів і різких перепадів температур протягом трьох років.

Цеглини були створені з п'яти різних складів імітації місячного ґрунту за допомогою трьох різних методів запікання, щоб можна було оцінити рівень їхньої деградації з плином часу.

Китайські астронавти проводять дослідження на станції "Тяньгун"

Дін Ліюнь із Китайської інженерної академії каже, що ще 9 років тому він та його команда почали вивчати можливість використання 3D-друку для будівництва бази на Місяці та того, які матеріали використовувати. І зараз у цьому напрямку досягнуто значного прогресу.

Вчені виявили, що місячний ґрунт являє собою суміш уламків гірських порід, мінералів, склоподібних частинок та інших матеріалів, які відрізняються від регіону до регіону на всій поверхні Місяця. Вулканічний попіл з гір Чанбайшань на північному сході Китаю вважається близьким за складом до місячного реголіту, а тому його використовували для створення імітації місячного ґрунту.

Оскільки склад місячного реголіту змінюється, змінюється і його температура плавлення. Обробка при більш високій температурі може призвести до випаровування легкоплавких мінералів, залишаючи порожнечі в матеріалі, в той час як обробка при більш низькій температурі може залишити мінерали з більш високою температурою плавлення незв'язаними, створюючи слабкі місця. Саме з такими проблемами стикаються Дін і його команда.

У 2028 році китайський посадковий модуль "Чан'е-8" доставить на Місяць робота, який тестуватиме методи 3D-друку, щоб зробити цеглу з місячного реголіту. Ця та інші місії мають закласти основу для будівництва в наступному десятилітті Міжнародної наукової місячної станції під управлінням Китаю.

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Також Фокус писав про те, що астрономи знайшли одні з найперших галактик у Всесвіті, які молодші, ніж попередній рекордсмен на 90 млн років. Вони існували вже через 200 млн років після народження Всесвіту, коли з'явилися перші зірки.