Лунные кирпичи: как Китай будет строить свою базу на Луне (видео)

Китай планирует использовать лунный реголит для строительства своей базы на Луне.

Китайские ученые работают над созданием кирпичей, сформированных из лунного реголита для того, чтобы построить свою первую базу на Луне, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Китайские ученые показали видеоролик, на котором робот работает над созданием лунного жилища. Сейчас в Китае проводятся конкретные эксперименты, чтобы можно было построить такие жилища на Луне.

Китайские ученые показали видеоролик, на котором робот работает над созданием лунного жилища

Космический корабль "Тяньчжоу-8" уже доставил на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун" набор кирпичей, созданных из имитатора лунной почвы. Доставить на Луну строительные материла для создания лунных жилищ, из которых будет состоять база на Луне, является дорогостоящим процессом. Поэтому китайские ученые хотят использовать для экономии средств лунную почву в качестве материала для создания кирпичей, из которых будет построена база на Луне.

Так должна будет выглядеть китайская база на Луне

Доставленные на станцию "Тяньгун" экспериментальные кирпичи будут размещены за ее пределами в открытом космосе. Это необходимо для того, чтобы кирпичи подвергались воздействию космических лучей и резким перепадам температур в течение трех лет.

Кирпичи были созданы из пяти различных составов имитации лунной почвы с помощью трех различных методов запекания, чтобы можно было оценить уровень их деградации с течением времени.

Китайские астронавты проводят исследования на станции "Тяньгун"

Дин Лиюнь из Китайской инженерной академии говорит, что еще 9 лет назад он и его команда начали изучать возможность использования 3D-печати для строительства базы на Луне и того, какие материалы использовать. И сейчас в этом направлении достигнут значительный прогресс.

Ученые обнаружили, что лунная почва представляет собой смесь обломков горных пород, минералов, стекловидных частиц и других материалов, которые отличаются от региона к региону по всей поверхности Луны. Вулканический пепел с гор Чанбайшань на северо-востоке Китая считается близким по составу к лунному реголиту, а потому его использовали для создания имитации лунной почвы.

Поскольку состав лунного реголита меняется, меняется и его температура плавления. Обработка при более высокой температуре может привести к испарению легкоплавких минералов, оставляя пустоты в материале, в то время как обработка при более низкой температуре может оставить минералы с более высокой температурой плавления несвязанными, создавая слабые места. Именно с такими проблемами сталкиваются Дин и его команда.

В 2028 году китайский посадочный модуль "Чанъэ-8" доставит на Луну робота, который будет тестировать методы 3D-печати, чтобы сделать кирпич из лунного реголита. Эта и другие миссии должны заложить основу для строительства в следующем десятилетии Международной научной лунной станции под управлением Китая.

Как уже писал Фокус, на Россию упал астероид и взорвался и это уже четвертое подобное событие в 2024 году. Маленький астероид был обнаружен всего за несколько часов до своего падения на Землю.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли одни из самых первых галактик во Вселенной, которые моложе, чем предыдущий рекордсмен на 90 млн лет. Они существовали уже через 200 млн лет после рождения Вселенной, когда появились первые звезды.