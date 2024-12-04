Известно всего 14 таких объектов: обнаружена новая странная комета в Солнечной системе (фото)

Загадочный объект, который обнаружили в главном поясе астероидов в 2021 году, оказался кометой главного пояса.

Астрономы обнаружили новую необычную комету в Солнечной системе, которая получила название 456P/PANSTARRS. В отличие от остальных комет, она находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Впервые загадочный объект, получивший название 2021 L4, ученые обнаружили в 2021 году, но этот, как казалось, астероид, проявлял кометную активность, то он выбрасывал газ в космос. Теперь же с помощью новых наблюдений астрономы определили, что этот объект является кометой главного пояса. На сегодняшний день известно лишь о существовании 14 таких комет. Исследование опубликовано в журнале Research Notes of the AAS, пишет IFLScience.

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Кометы представляют собой объекты, состоящие из льда, камня и пыли, которые остались после формирования Солнечной системы более 4,5 млрд лет назад. Обычно кометы имеют размер от 1 до 10 км и вращаются вокруг Солнца по очень длинным и вытянутым орбитам. Большинство комет находятся в поясе Койпера и Облаке Оорта на краю Солнечной системы и время от времени приближаются к Солнцу.

Когда кометы приближаются к Солнцу, они нагреваются и выбрасывают газ и пыль в космос, и таким образом у них появляется хвост и кома, то есть оболочка вокруг ядра.

В то же время астроиды представляют собой каменистые объекты размер, которых может достигать более 500 км, но они не имеют кометных хвостов и комы. Также у них круговая и более короткая, чем у комет орбита. И все же некоторые астероиды проявляются разовую кометную активность, когда у них возникает хвост и кома из-за очень быстрого вращения или столкновения с другим космическим камнем. Эта группа астероидов находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Снимки кометы 456P/PANSTARRS, на которых ядро находится в центре каждого изображения, а хвост простирается вправо Фото: IFLS

Кометы главного пояса представляют собой ледяные объекты, которые также вращаются вокруг Солнца по круговым орбитам в главном поясе астероидов. Впервые их обнаружили в 2006 году. Эти кометы являются очень редкими ведь до нового открытия было известно всего лишь 13 таких объектов.

Теперь же астрономы обнаружили 14-ю комету главного пояса, получившую название 456P/PANSTARRS. Хотя этот объект был обнаружен еще 3 года назад только недавние новые наблюдения смогли показать, что это действительно комета, а не астероид.

По словам ученых, 456P/PANSTARRS совершает полный оборот вокруг Солнца за 3956 дней или почти 11 лет.

Если бы хвост и кома у данного объекта появились только один раз, то его можно было бы считать активным астероидом. Астрономы заметили, что во время приближения к Солнцу хвост у 456P/PANSTARRS появляется, а затем исчезает. Анализ прошлых данных показал, что появление хвоста повторяется. То есть это активное ледяное тело, а значит комета главного пояса.

Пока что ученые не определили точный размер новой кометы. Также астрономы до конца не понимают все свойства таких ледяных объектов, ведь их было обнаружено очень мало.

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