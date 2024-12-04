Почему на снимках астронавтов с Луны не видно звезд: нет никакой теории заговора (фото)

На самом деле звезды с поверхности Луны видны, просто они выглядят иначе.

Если посмотреть на фотографии, сделанные астронавтами миссий "Аполлон" на поверхности Луны, то ни на одной из них не видно звезд. На самом деле это не является подтверждением существующей теории заговора, что NASA подделало фотографии, забыв, что в космосе есть звезды, и никто никогда не был на Луне. Есть простое объяснение, почему на этих снимках не видно звезд на заднем плане, пишет IFLScience.

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Одна из причин того, почему астронавты миссий "Аполлон" не видели звезд, находясь на поверхности Луны, и тем более не запечатлели их на камеру, состоит в том, что они приземлялись на спутнике Земли в дневное время. То есть Солнце светило очень ярко, чтобы астронавты могли увидеть звезды невооруженным глазом.

Астронавт NASA Нил Армстронг из миссии "Аполлон-11", который стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны в 1969 году, вспоминал он и его напарник Базз Олдрин не видели звезд.

Тем не менее звезды с поверхности Луны увидеть можно с помощью оптического оборудования, и они на самом деле кажутся немного менее размытыми, чем с Земли, где наша атмосфера преломляет свет.

Почему же звезд не оказалось на фотографиях, сделанных с поверхности Луны? Астронавты в первую очередь занимали съемкой поверхности Луны и самих себя. Поэтому они использовали короткую выдержку и малую диафрагму, чтобы запечатлеть ярко освещенную поверхность спутника Земли и себя на ней. В результате на заднем плане не видно звезд.

Но в 1972 году астронавты миссии "Аполлон-16" установили на поверхности Луны первый в истории лунный телескоп, оснащенный фотокамерой и спектрографом. Благодаря этому на снимках, сделанных телескопом можно увидеть звезды.

С помощью лунного телескопа в 1972 году были впервые сделаны снимки звезд и Земли с поверхности Луны Фото: NASA

По словам Триши Талберт из NASA, с помощью лунного телескопа астронавты наблюдали за большим количеством звездных скоплений, а также туманностей, где рождаются звезды. Астронавты также направили телескоп на Большое Магелланово Облако, карликовую галактику, которая вращается вокруг Млечного Пути.

С помощью этого лунного телескопа были впервые сделаны снимки звезд и Земли с поверхности Луны.

В то время как первые астронавты, которые высадились на Луне, не видели звезд, астронавт NASA Майкл Коллинз находился в командном модуле на орбите вокруг Луны. Хотя он находился очень далеко от всех остальных людей, у него был потрясающий вид на космос. Коллинз вспоминал, что он видел яркие звезды.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новую странную комету в Солнечной системе. Это только 14-й подобный объект, известный ученым. Загадочный объект, который обнаружили в главном поясе астероидов в 2021 году, оказался кометой главного пояса.

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