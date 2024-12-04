Трамп може забрати у NASA ракету для польоту на Місяць: що це означає для Ілона Маска

У США з'явилися чутки, що адміністрація нового президента країни може значно урізати бюджет NASA, що не дозволить використовувати потужну ракету SLS.

Після нещодавньої перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, у країні серед експертів з космосу циркулюють чутки та припущення, що гігантська ракета NASA під назвою Space Launch System (SLS), може ніколи не полетіти в космос. Зокрема, не зможе взяти участь у висадці астронавтів на Місяць у 2026 році. Ця потужна ракета-носій є ключовим елементом місячної програми NASA "Артеміда". З її допомогою NASA хоче повернути на Місяць людей вперше з 1972 року. Чи існує заміна для цієї ракети і як від можливого негативного розвитку подій для NASA може виграти Ілон Маск? Про це пише The Conversation.

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Перша висадка людей на Місяць у 21 столітті

Спочатку NASA планувало висадити астронавтів на Місяць уже 2024 року, потім запуск було перенесено на 2025 рік, але тепер планується, що висадка відбудеться восени 2026 року.

У рамках місії "Артеміда-3" потужна ракета-носій Space Launch System (SLS) має отруїти в космос чотирьох астронавтів на борту космічного корабля Orion від NASA. Коли корабель прибуде на орбіту навколо Місяця, там на нього чекатиме космічний корабель Starship від компанія Ілона Маска SpaceX, який буде запущено окремо. Двоє астронавтів перейдуть на цей корабель і приземляться на Місяці, а поле закінчення місії повернуться знову на корабель NASA.

Потужну ракету в NASA можуть забрати?

Нещодавно американський журналіст Ерік Бергер, який пише про космос, припустив, що існує вірогідність 50 на 50, що NASA не дадуть можливість використовувати ракету SLS у місіях на Місяць.

Офіційно про це ніде не повідомляли, але ці чутки відповідають припущенням про те, що адміністрація Трампа може позбавити NASA частини фінансування і змусити агентство використовувати для багатьох місій приватні компанії.

Ракета Space Launch System (SLS) Фото: NASA

Водночас підготовка до висадки на Місяць йде не зовсім за планом. Це пов'язано із затримками у створенні нових скафандрів, із технічними проблемами у космічного корабля Orion, а також із тим, що SpaceX досі не провела випробування місячної версії космічного корабля Starship.

Важливо зазначити, що жодних проблем у NASA не викликає ракета SLS, яка добре себе показала під час місячної місії "Артеміда-1" у 2022 році. Тоді ракета успішно відправила в космос безпілотний корабель Orion. У створення ракети SLS і пов'язаної з нею інфраструктури в Космічному центрі імені Кеннеді NASA у Флориді вже вкладено мільярди доларів. Але це одноразова ракета, на відміну від ракети Ілона Маска Starship (вона складається з двох ступенів: власне, з ракети-носія і космічного корабля).

NASA заявляє, що SLS є єдиною ракетою у світі, яка може відправити корабель Orion, астронавтів і вантаж прямо на Місяць за один запуск. Але коштує такий запуск понад 2 млрд доларів.

Космічний корабель Orion Фото: NASA

Ілон Маск обирає Марс

Ілон Маск був введений в адміністрацію Трампа як один із двох головних урізувачів витрат. Нова адміністрація президента США має намір заощадити до 2 трлн доларів федерального бюджету.

Деякі експерти вказують на те, що Ілон Маск не просто є близьким соратником Трампа, а й вважає місії на Марс більш пріоритетними, ніж польоти на Місяць. Мільярдер заявив, що хоче відправити людей у подорож на Марс за допомогою свого корабля Starship до 2028 року. Але експерти вважають, що це майже неможливо.

Найцікавіше, що саме під час першого президентського терміну Трампа 2017 року було створено місячну програму NASA "Артеміда", яка стала продовженням програми "Аполлон".

У той час як NASA має проблеми з реалізацією пілотованого польоту на Місяць, у Ілона Маска справи йдуть трохи краще. Нещодавно ракета Starship здійснила черговий випробувальний політ, який показав, що SpaceX наближається до справжнього використання ракети для дослідження космосу. Важливо зазначити, що Starship є багаторазовою ракетою, на відміну від SLS. Таким чином ракета Маска більш вигідна для запусків у космос.

Ракета Starship Фото: SpaceX

Чи може Starship замінити ракету NASA?

Якщо SLS заберуть у NASA, то чи зможе Starship замінити цю ракету? Теоретично, ракета могла б вивести космічний корабель з астронавтами в космос і відправити їх на орбіту навколо Місяця. При цьому космічний корабель Ілона Маска міг би служити одночасно і посадковим модулем для спуску на поверхню Місяця. Але чи зможе SpaceX зробити це? На це питання відповісти складно. Все-таки ракета SLS вже використовувалася для місячної місії, а Starship все ще перебуває на етапі випробувань.

Існує ймовірність, що для польоту астронавтів на Місяць використають іншу ракету Ілона Маска — Falcon Heavy. Але інженерам SpaceX доведеться її значно модернізувати, що спричинить нові затримки у виконанні місії "Артеміда-3".

Ракета Falcon Heavy Фото: Starship

Усе це може призвести до того, що Китай може висадити своїх астронавтів на Місяць раніше, ніж США.

Ще належить з'ясувати, чи готова компанія SpaceX або інші приватні компанії до реалізації амбітної місячної програми NASA. Здається, зараз економічно невигідно відмовлятися від ракети SLS з огляду на мільярди доларів витрачених коштів і рівень її готовності до польотів у космос. Але як складеться її подальша доля може стати відомо вже на початку наступного року. У будь-якому разі адміністрації Трампа доведеться обґрунтувати своє рішення перед Конгресом та американською громадськістю.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що океани на Землі з'явилися завдяки вторгненню з космосу. Вода комети з сімейства Юпітера відповідає воді в океанах Землі, тому комети могли заповнити водою океани на нашій планеті.