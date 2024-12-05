Трамп хочет назначить главой NASA первого космического туриста, вышедшего в открытый космос

Миллиардер Джаред Айзекман является основателем частной военной компании и он возглавил первый полет на орбиту экипажа, полностью состоящего из космических туристов.

Дональд Трамп, избранный президент США, выдвинул на должность нового главы NASA Джареда Айзекмана. Если Сенат одобрит кандидатуру опытного пилота и предпринимателя, то он возглавит космическое агентство США в поворотный момент его 76-летней истории, поскольку NASA готовится вернуть людей на луну впервые с 1972 года, пишет The Guardian.

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Джаред Айзекман стал первым гражданским лицом, вышедшим в открытый космос

Джаред Айзекман, 41-летний основатель частной военной компании Draken International, которая готовит пилотов для армии США, написал в социально сети Х, что для него большая честь получить предложение от Трампа возглавить NASA.

У Айзекмана есть опыт космических полетов, ведь он финансировал и руководил двумя миссиями космических туристов на околоземную орбиту, которые состоялись с помощью ракеты и космического корабля компании SpaceX. Этой компанией владеет соратник Трампа Илон Маск.

Миллиардер организовал и командовал первым в истории полетом в космос экипажа, полностью состоящего из космических туристов. Это была миссия Inspiration4, во время которой четыре человека три дня находились на орбите в сентябре 2021 года.

Джаред Айзекман, 41-летний основатель частной военной компании Draken International, которая готовит пилотов для армии США, написал в социально сети Х, что для него большая честь получить предложение от Трампа возглавить NASA Фото: SpaceX

Айзекман также был организатором и командиром миссии Polaris Dawn, во время которой в сентябре этого года космические туристы пять дней находились на орбите. Во время этой миссии состоялся первый в истории выход гражданских лиц в открытый космос. На высоте 740 км это сделали Айзекман и его коллега по полету Сара Гиллис. Также экипаж этой миссии находился дальше от Земли, чем любой другой экипаж космического корабля с 1972 года, когда закончилась лунная программа "Аполлон". Айзекман намерен снова отправиться в космос в ближайшем будущем, но уже на космическом корабле Starship компании SpaceX.

Если Сенат утвердит Айзекмана на должности нового администратора NASA, то на это посту он сменит Билла Нельсона, бывшего астронавта и сенатора-демократа от штата Флорида, которого назначил Джо Байден в 2021 году.

Под руководством Нельсона у NASA активно продвигается вперед реализация новой лунной программы "Артемида", хотя и не без трудностей. В 2022 году состоялась миссия "Артемида-1", когда беспилотный космический корабль облетел Луну и вернулся обратно. В следующем году должна состоятся миссия "Артемида-2", во время которой астронавты облетят Луну, но не высадятся на ней. А осенью 2026 года во время миссии "Артемида-3" астронавты NASA все же должны совершить первую с 1972 года высадку на Луну. Планируется, что на поверхность Луны впервые ступит женщина, а также представитель не европеоидной расы.

Айзекман является близким другом Илона Маска, который будет играть важную роль в администрации Трампа, ведь он должен помочь значительно сократить федеральные расходы. Поэтому не известно, сможет ли NASA использовать для полетов на Луну мощную ракету-носитель Space Launch System. Дело в том, что стоимость запуска ракеты составляет более 2 млрд долларов. Как уже писал Фокус, в США ходят слухи, что NASA не позволят тратить деньги на запуск этой ракеты, а вместо этого может быть использована ракета Starship Илона Маска.

Также Фокус писал о том, что NASA собирается уничтожить МКС путем падения станции на Землю. Может ли смертельное погружение Международной космической станции в 2031 году загрязнить окружающую среду? Этот вопрос уже стоит на повестке дня.