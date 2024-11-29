Колоссальная солнечная буря обрушилась на Землю 2687 лет назад: почему это опасно для нас

Если бы такая же солнечная буря обрушилась на Землю сейчас, то это вызвало бы катастрофу нашего технологически продвинутого мира.

Землю постоянно накрывают солнечные бури, которые также известны, как геомагнитные бури. Они возникают в результате повышенной активности Солнца, когда на Землю попадет много излучения и заряженных солнечных частиц. Эти бури провоцирует выход из строя спутников на орбите, а также наземных энергосистем и систем связи. Чем сильнее солнечная буря, тем выше угроза для нашего технологического мира. С помощью годичных колец древних деревьев, которые действуют, как капсулы времени, ученые обнаружили доказательство существования колоссальной солнечной бури, известной как одно из событий Мияке. Эти явления настолько редкие, что за последние 14 500 лет было зафиксировано всего 8 из них, и одно из последних произошло между 664 и 663 годами до н.э, как выяснили ученые. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment, пишет Space.

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По словам авторов исследования, людям очень повезло, что колоссальная солнечная буря произошла 2687 лет назад. Если бы это последнее известное на сегодня событие Мияке произошло сегодня, то оно бы оказало катастрофическое воздействие на наш технологически продвинутый мир. Это могло бы привести к полному отключению любых видов связи на Земле, возможно к остановке работы интернета, а также нарушило бы работу большинства энергосистем. То есть это была бы катастрофа глобального масштаба.

События Мияке – это экстремальный тип активности Солнца, который впервые обнаружил японский физик Фуса Мияке в 2012 году. Отличительной чертой этих событий является резкое увеличение радиоактивных изотопов углерода на Земле, в частности углерода-14, обнаруженного в годичных кольцах деревьев.

Углерод-14 — это радиоактивный изотоп углерода, который образуется в атмосфере при взаимодействии солнечного излучения с азотом. В конечном итоге углерод-14 реагирует с кислородом и образует углекислый газ. Затем углекислый газ попадает в деревья с помощью фотосинтеза.

Ученые тщательно изучили отдельные годичные кольца из древних образцов древесины, собранных с мертвых деревьев, захороненных на берегах рек, а также из бревен, выкопанных во время археологических раскопок. Затем основной компонент древесины, целлюлоза, была сожжена для определения содержания радиоуглерода.

Когда ученые находят повышенный уровень радиоуглерода в годичных кольцах деревьев, его сравнивают с повышенным уровнем разных изотопов, таких как бериллий-10. Последний находится в ледяных кернах, которые достают из ледников и ледяных щитов. Это еще одна капсула времени.

Так же, как углерод-14, бериллий-10 образуется в атмосфере в результате попадания туда солнечного излучения и заряженных частиц, а затем вместе осадками попадает в лед.

Сравнение уровней двух изотопов показало, что колоссальная солнечная буря накрыла Землю между 664 и 663 годами до н. э. Считается, что последние на сегодняшний день известные события Мияке произошли между 774 и 775, а также между 993 и 994 годами нашей эры. То есть в новом исследование было обнаружено событие, которое дополняет 7 известных ранее.

Как уже писал Фокус, создан новый сплав для укрепления термоядерных реакторов, что позволит создать безграничную энергию. Новый металлический сплав выдерживает высокую температуру и предотвращает коррозию, что поможет при запуске термоядерных реакций в токамаке.

Также Фокус писал о том, какие самые большие космические аппараты без контроля упали на Землю за последние десятилетия.