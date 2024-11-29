Ядерный шпион и космические станции: крупнейшие объекты, упавшие на Землю из космоса (фото)

В этом списке представлены крупнейшие космические аппараты, которые врезались в Землю без контроля, кроме одного.

До начала космической эры в 1957 году единственными объектами, которые могли упасть на Землю из космоса были метеориты, астероиды и иногда кометы. Но сегодня космические некоторые космические аппараты, работавшие на орбите, иногда возвращаются на Землю без контроля их операторов. Вот некоторые из крупнейших космических аппаратов, которые вернулись из космоса, пишет Space.

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Спутник GOCE

Спутник Европейского космического агентства GOCE упал на Землю 10 ноября 2013 года и встретил огненную смерть во время входа в атмосферу. Спутник весил примерно 1 тонну, а это длина составляла более 5 метров. Это довольно много, но гораздо более крупные аппараты совершали неконтролируемые возвращения в атмосферу.

Спутник UARS

Спутник UARS Фото: NASA

Американский 6,5-тонный спутник UARS имел длину 10,7 метров и ширину 4,5 метра и был запущен в космос для изучения климата в сентябре 1991 года. UARS изучал атмосферу Земли в течение 14 лет. Он также предоставил важную информацию о количестве света, исходящего от Солнца в ультрафиолетовом и видимом диапазонах длин волн. Спутник стоимостью 750 млн долларов упал на Землю в сентябре 2011 года. Ученые считают, что примерно 500 кг обломков упали на поверхность планеты, ведь не сгорели в атмосфере.

Skylab

Космическая станция Skylab Фото: NASA

NASA запустило космическую станцию ​​Skylab весом 85 тонн в 1973 году. Три раза там побывали американские астронавты. Предполагалось, что станция будет находится на орбите минимум 10 лет, но более высокая, чем ожидалось, активность Солнца нагрела и расширила атмосферу Земли, что привело к снижению Skylab. NASA не могло контролировать вход станции в атмосферу, а потому она вернулась на Землю 11 июля 1979+ года, при этом большая часть Skylab сгорела в атмосфере над Индийским океаном и Австралией. Некоторые крупные обломки уцелели и упали на территории Австралии, но никто не пострадал.

Pegasus 2

В 1965 году NASA запустило 11,6-тонный спутник Pegasus 2 для изучения количества микрометеоритов на низкой околоземной орбите. Pegasus 2 собирал данные в течение примерно трех лет, затем еще 11 лет кружил вокруг Земли, в течение которых его орбита становилась все ниже и ниже. Наконец, 3 ноября 1979 года части спутника упали в Атлантический океан.

Космическая станция "Салют-7"

Схема космической станции "Салют-7" Фото: space.com

"Салют-7" была последней из космических станций, запущенных СССР в рамках программы "Салют" с 1971 по 1982 год. Ее отправили в космос 19 апреля 1982 года, и она находилась на орбите почти 9 лет. При этом советские астронавты 6 раз побывали на космической станции. Она была в длину 16 м и 4,15 м в ширину. Общая масса станции составляла примерно 22 тонны.

Космическая станция "Салют-7" вернулась на Землю 7 февраля 1991 года, когда с ней был состыкован беспилотный космический корабль "Космос-1686" весом также 22 тонны. Этот комплекс сгорел в атмосфере над Аргентиной и некоторые обломки упали на землю. Никто не пострадал.

Шаттл "Колумбия"

Шаттл "Колумбия" Фото: NASA

Американский шаттл "Коламбия" совершил неконтролируемое возвращение на Землю 1 февраля 2003 года. Он развалился на части над штатом Техас, когда возвращался на Землю после 16-дневной научной миссии. Все семь астронавтов NASA на борту погибли, а 100-тонный шаттл полностью сгорел. Считается, что катастрофа произошла из-за повреждения теплозащитного экрана шаттла.

Обломки шаттла "Колумбия" Фото: NASA

Спутник "Космос 954"

Обломки спутника "Космос 954" Фото: space.com

Хотя этот советский шпионский спутник не был самым большим спутником, упавшим на Землю, он, возможно, был самым страшным. Спутник "Космос 954" весом 3,8 тонны СССР отправил в космос в сентябре 1977 году, чтобы следить за перемещениями американских атомных подводных лодок.

Спутник для получения энергии использовал ядерный реактор, а потому его неконтролируемое падение в январе 1978 года вызвало всеобщее беспокойство.

Спутник "Космос 954" развалился на части над Канадой и разбросал радиоактивные обломки на большой территории страны. Канада потребовала от СССР 6 млн долларов за возмещение ущерба, но получила только 3 млн.

Китайская ракета "Чанчжэн-7"

Пакдения второй ступени ракеты "Чанчжэн-7" Фото: space.com

6-тонная вторая ступень китайской ракеты "Чанчжэн-7" упала на Землю 27 июля 2016 года, создав впечатляющий огненный шар в небе над США. Эта ракета вывела на орбиту разные китайские демонстрационные технологии.

Китайская космическая лаборатория "Тяньгун-1"

Художественная иллюстрация падения китайской космической лаборатории "Тяньгун-1" на Землю. Фото: space.com

1 апреля 2018 года китайская космическая лаборатория "Тяньгун-1" упала на Землю и развалилась на части над Тихим океаном. Этот объект имел длину 10,4 м, а ширину – 3,4 м. При этом весила космическая лаборатория более 9 тонн.

"Тяньгун-1" была запущена на орбиту в 2011 году и на ней 2 раза побывали китайские астронавты в 2012 и в 2013 году. В марте 2016 года с "Тяньгун-1" была потеряна связь, и она начала неконтролируемое возвращение на Землю.

Космическая станция "Мир"

Космическая станция "Мир" Фото: Wikipedia

Одним из крупнейших космических аппаратов, когда-либо возвращавшихся в атмосферу Земли, остается огромная космическая станция "Мир", управляемая сначала СССР, а затем Россией. Эта станция упала на Землю 23 марта 2001 года.

В отличие от других космических аппаратов в этом списке, возвращение станции "Мира" полностью контролировалось, и она упала в Тихий океан. Из-за огромных размеров станции она была включена в этот список.

Космическую станцию "Мир", весом 135 тонн собирали на орбите с 1986 по 1996 год. В итоге она находилась в космосе 15 лет. Длина станции составляла 19 м, а ширина — 31 м. За исключением двух периодов без экипажа, на станции "Мир" постоянно находились астронавты до августа 1999 года.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили галактики, которые бросают вызов главной модели Вселенной. Идеальное расположение галактик на почти прямой линии противоречит основам космологической модели Вселенной под названием Модель Лямбда-СDM.