Выглядят странно: обнаружены галактики, которые бросают вызов главной модели Вселенной (фото)

Идеальное расположение галактик на почти прямой линии противоречит основам космологической модели Вселенной под названием Модель Лямбда-СDM.

Астрономы обнаружили группу из пяти карликовых галактик, которые, к удивлению ученых, расположены почти на прямой линии в космосе, при этом большинство из них вращаются в одном направлении. Такие особенности нельзя объяснить с помощью главной модели Вселенной, основанной на существовании холодной темной материи, под названием Модель Лямбда-СDM. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Модель Лямбда-СDM, предполагает, что темная материя, то есть загадочная невидимая форма материи, помогает удерживать с помощью гравитации крупномасштабные структуры, такие, как галактики. При этом темная материя помогла этим галактикам сформироваться в ранней Вселенной. Согласно главной модели Вселенной, темная материя вызывает появление неупорядоченных групп галактик. То есть галактики не должны быть размещены почти на прямой линии в космосе.

Тем не менее астрономы обнаружили пять странно связанных между собой галактик, которые находятся в изолированном участке космоса примерно в 117 млн световых лет от нас. При этом галактики выстроены в почти вертикальную линию с севера на юг в трехмерной карте космоса. Ученые также выяснили, что три из пяти галактик имеют одинаковое направление вращения. Их северные части удаляются от нас, а южные — приближаются к нам.

Астрономы обнаружили пять странно связанных между собой галактик, которые находятся в изолированном участке космоса примерно в 117 млн световых лет от нас Фото: space.com

Ученые считают, что лучше всего объяснить странные особенности связанных между собой галактик можно тем, что они были созданы из одного и того же сгустка газа. Но это противоречит концепции холодной темной материи, которая является основой Модели Лямбда-СDM, описывающей эволюцию Вселенной. Галактики и особенно карликовые галактики не могут иметь такое расположение.

По словам ученых, точные расстояния до галактик неизвестны, а потому сложно построить полную трехмерную картину их положения в космосе. Но если же эти галактики размещены на одной линии, то скорее всего это можно объяснить с помощью не холодной, а теплой темной материи. Это гипотетическая форма темной материи, частицы которой отличаются от частиц холодной темной материи, особенно если речь идет о том, как они собирались вместе в ранней Вселенной.

По словам астрономов, частицы теплой темной материи не собираются вместе так же хорошо, как частицы холодной темной материи, что могло способствовать образованию галактик из одного и того же газового облака газа. В результате галактики стали более синхронизированными между собой, как по положению, так и по вращению, что привело к их странной связи.

Но доказательств существования теплой темной материи пока обнаружено не было и пока основой Модели Лямба-СDM остается холодная темная материя. Если же будет обнаружено больше подобных галактик, то главную модель Вселенной придется пересмотреть, считают ученые.

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