Впечатляющее поведение нашей звезды: в NASA показали, что происходит внутри Солнца (видео)

Ученые создали моделирование поведения Солнца на основании данных, полученных космическим аппаратом Solar Dynamics Observatory.

NASA опубликовало 3D-модель, которая подробно показывает некоторые особенности поведения Солнца. Создать модель всего поведения нашей звезды очень сложно, потому ученые представили лишь небольшой участок внутренней структуры нашей звезды, пишет Space.

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Ученые пытаются понять сложное поведение Солнца и очень важно расшифровать закономерности, которые управляют активностью нашей звезды. Эти закономерности могут оказывать глубокое влияние на Землю.

Например, погода на Земле и океанские течения напрямую связаны с поведением Солнца. Также оно управляет космической погодой с помощью излучения и выбросов плазмы, состоявшей из заряженных частиц, которые могут повредить спутники на орбите оказать негативное влияние на здоровье астронавтов. Чтобы определить закономерности активности Солнца, нужно начать с расшифровки тонкостей самой нашей звезды, говорят ученые из NASA.

NASA опубликовало 3D-модель, которая подробно показывает некоторые особенности поведения Солнца. Моделирование показывает турбулентные потоки вещества, которые перемещаются вверх из внутренних слоев Солнца к его атмосфере, и в это время они закручиваются и меняются.

Моделирование использует цветовую шкалу с самыми быстрыми движениями через слои Солнца в ярко-красном цвете, которые затем становятся желтыми, зелеными и синими по мере замедления движения.

По словам ученых, сейчас нет вычислительных возможностей для создания реалистичных глобальных моделей всего Солнца. Поэтому была создана модель небольшой части нашей звезды, которая показывает структуру поверхности и атмосферы Солнца. В модели показаны, например, ударные волны или похожие на торнадо объекты размером всего в несколько километров. Но таких деталей не может увидеть ни один космический аппарат.

Для создания модели поведения Солнца ученые использовали суперкомпьютер Pleiades, который находится в Исследовательском центре Эймса, управляемым NASA. Моделирование было создана за несколько недель и для этого потребовались терабайты данных.

По словам ученых, в модель были включены данные о том, что известно о солнечной плазме, чтобы воспроизвести различные явления, который наблюдал космический аппарат Solar Dynamics Observatory. Он наблюдает за Солнцем с 2010 года и является одним из многих космических аппаратов, которые NASA использует для наблюдения поведением нашей звезды.

Как уже писал Фокус, на Землю упал самый маленький астероид из всех известных. Самый маленький из всех астероидов, которые когда-либо измеряли, взорвался в небе над Ниагарским водопадом.

Также Фокус писал о том, что физики создали самую большую модель Вселенной. Ученые показали лишь часть модели, которая имеет объем более 300 тысяч кубических мегапарсеков.