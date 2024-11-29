Огненный шар в небе: на Землю упал самый маленький астероид из всех известных (фото)

Самый маленький из всех астероидов, которые когда-либо измеряли, взорвался в небе над Ниагарским водопадом.

Новое исследование показало, что в ноябре 2022 года на Землю упал самый маленький астероид из всех, которые удалось не только обнаружить, но и измерить перед тем как он взорвался в атмосфере в небе над Канадой. Этот астероид, который заметили всего за несколько часов до входа в атмосферу Земли был размером как средняя кошка. Исследование опубликовано в The Planetary Science Journal, пишет Live Science.

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19 ноября 2022 года в атмосферу Земли вошел астероид, получивший название 2022 WJ1, который астрономы впервые обнаружили всего за несколько часов до падения на Землю. Из-за сильного трения в воздухе астроид развалился на части, но перед этим осветил небо над Ниагарским водопадом ярким зеленым светом. Падающий камень выглядел как огненный шар зеленого цвета, который также во время полета оставлял яркий след в небе. Когда произошел распад астероида, прозвучал сильный взрыв, который длился всего 10 секунд. За этим событием наблюдали жители некоторых регионов Канады и США.

Авторы нового исследования выяснили, что 2022 WJ1 является самым маленьким астероидом, который упал на Землю и его удалось правильно измерить из всех известных.

Астероид 2022 WJ1 виден как полоса света во время приближения к Земле Фото: Live Science

Астрономы обнаружили астероид всего за 3 часа до его прибытия и внимательно следили за траекторией его полета. Ученые проанализировали собранные тогда данные и определили, что астероид имел размер от 40 до 60 см. Хотя маленькие астероиды часто падают на Землю ни один из них еще не был правильно измерен, потому как астрономы слишком поздно замечают их приближение к нашей планете.

Обнаружение астероида 2022 WJ1 до того, как он врежется в атмосферу Земли было всего лишь шестым подобным случаем на тот момент, когда астрономам удалось увидеть космический камень за несколько часов до прибытия. Но до этого не удавалось провести точные измерения размера подобных астероидов, которые в основном видят уже когда они взрываются в виде огненного шара.

Ученые проанализировали собранные тогда данные и определили, что астероид имел размер от 40 до 60 см Фото: Live Science

Ученым удалось определить размер падающего камня благодаря наблюдениям за траекторией его полета в космосе, его яркостью и сравнением этих данных с наблюдением за огненным шаром в атмосфере. На сегодняшний день астрономам удалось уже 10 раз обнаружить астероид до того, как он упал на Землю и три этих случая произошли в 2024 году.

По словам ученых, получить больше данных о камнях из космоса, которые упали на Землю, можно с помощью их фрагментов, которые достигли поверхности Земли в виде метеоритов. Но до сих пор не найден ни один фрагмент 2022 WJ1. Ученые считают, что большинство его обломков после взрыва упали в озеро Онтарио, но это не значит, что нельзя часть метеоритов астероида 2022 WJ1 найти на суше. Авторы исследования говорят, что они надеются их обнаружить.

Как уже писал Фокус, что-то странное происходит с нашей планетой, ведь Земля наклонилась на 80 сантиметров. Ученые считают, что наконец-то нашли причину необычного дрейфа полюса вращения Земли.

Также Фокус писал о том, что астрономы показали, как от Земли улетел ее временный спутник. Исследователи смогли сделать последний прощальной снимок астероида, который находился рядом с нашей планетой почти два месяца.