Земля наклонилась на 80 сантиметров: что-то странное происходит с нашей планетой

Ученые считают, что наконец-то нашли причину необычного дрейфа полюса вращения Земли.

Новое исследования показало, что за последние 20 лет откачка грунтовых вод, которые используются в качестве источника питьевой воды, привела к наклону вращения Земли на восток почти на 80 см, пишет IFLScience.

Дело в том, что полюс вращения Земли – это точка, которая никак не зафиксирована. Она движется в процессе, который называется полярное движение, когда положение полюса вращения планеты меняется относительно ее коры.

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Ученые предлагают представить себе волчок, который будет вращаться по-разному, если на нем перераспределить вес. В случае с Землей, это распределение воды, которое меняет способ вращения самой планеты.

"Полюс вращения Земли претерпевает огромные изменения. Наше исследование показывает, что среди причин таких перемен, находится изменение климата, а также перераспределение грунтовых", — говорит геофизик Сеульского национального университета Ки-Вон Со.

Грунтовые воды скрыты под поверхностью и накапливаются в результате дождей и других форм осадков. Вся эта вода просачивается сквозь землю и собирается в естественных водоносных горизонтах, иными словами, подземных резервуарах. Такой вид воды является важной особенностью круговорота воды, так как может обеспечить людей водой в периоды отсутствия дождей.

В мире около 50% людей используют грунтовые воды для питья и треть для орошения. Раньше доступ к этому типу воды люди получали выкапывая колодцы, скважины и так далее, но в 20 веке подземные воды начали эксплуатировать в намного больших масштабах.

Только в период с 1993 по 2010 годы было выкачано 2150 гигатонн подземных вод.

В 2016 году ученые впервые предположили, что перераспределение воды может менять вращение всей планеты. Но тогда было мало доказательств в пользу этой теории.

Теперь же исследование Ки-Веона Со и его коллег подтвердило опасения. Команда смоделировала изменения в дрейфе полюса вращения Земли и движение воды на планете.

В ходе исследования было создано несколько сценариев, но только один соответствовал наблюдаемому дрейфу в 4,3 см в год. Этот сценарий предполагал выкачивание 2150 гигатонн подземных вод.

Напомним, ученые считают, что Земля – это большой космический корабль, чья "несущая способность" уже на пределе. Исследователи сравнили планету с МКС, которая представляет собой систему замкнутого цикла.