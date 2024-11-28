Земля нахилилася на 80 сантиметрів: щось дивне відбувається з нашою планетою

Учені вважають, що нарешті знайшли причину незвичайного дрейфу полюса обертання Землі.

Нове дослідження показало, що за останні 20 років відкачування ґрунтових вод, які використовуються як джерело питної води, призвело до нахилу обертання Землі на схід майже на 80 см, пише IFLScience.

Річ у тім, що полюс обертання Землі — це точка, яка ніяк не зафіксована. Вона рухається в процесі, який називається полярний рух, коли положення полюса обертання планети змінюється щодо її кори.

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Вчені пропонують уявити собі дзиґу, яка обертатиметься по-різному, якщо на ній перерозподілити вагу. У випадку із Землею, це розподіл води, який змінює спосіб обертання самої планети.

"Полюс обертання Землі зазнає величезних змін. Наше дослідження показує, що серед причин таких змін — зміна клімату, а також перерозподіл ґрунтових", — каже геофізик Сеульського національного університету Кі-Вон Со.

Ґрунтові води приховані під поверхнею і накопичуються внаслідок дощів та інших форм опадів. Вся ця вода просочується крізь землю і збирається в природних водоносних горизонтах, іншими словами, підземних резервуарах. Такий вид води є важливою особливістю колообігу води, оскільки може забезпечити людей водою в періоди відсутності дощів.

У світі близько 50% людей використовують ґрунтові води для пиття і третина для зрошення. Раніше доступ до цього типу води люди отримували, викопуючи колодязі, свердловини тощо, але у 20 столітті підземні води почали експлуатувати в набагато більших масштабах.

Тільки в період з 1993 по 2010 роки було викачано 2150 гігатонн підземних вод.

У 2016 році вчені вперше припустили, що перерозподіл води може змінювати обертання всієї планети. Але тоді було мало доказів на користь цієї теорії.

Тепер же дослідження Кі-Веона Со та його колег підтвердило побоювання. Команда змоделювала зміни в дрейфі полюса обертання Землі та рух води на планеті.

Під час дослідження було створено кілька сценаріїв, але тільки один відповідав спостережуваному дрейфу в 4,3 см на рік. Цей сценарій передбачав викачування 2150 гігатонн підземних вод.

Нагадаємо, вчені вважають, що Земля — це великий космічний корабель, чия "несуча здатність" уже на межі. Дослідники порівняли планету з МКС, яка являє собою систему замкнутого циклу.