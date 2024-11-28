От Земли сбежала луна: ученые показали, как это происходило (фото)

Исследователи смогли сделать последний прощальной снимок мини-луны, которая находилась рядом с нашей планетой почти два месяца.

На протяжении двух последних месяцев вокруг Земли вращалась мини-луна, которая несколько дней назад вернулась обратно в Солнечную систему. Астрономам удалось сделать снимок, улетающей второй Луны, пишет Space.com.

Еще 29 сентября 2024 года околоземной астероид (NEO) 2024 PT5 был захвачен гравитацией Земли. По словам Карлоса де ла Фуэнте Маркоса из Мадридского университета, изначально было ясно, что эта мини-луна временно вышла на орбиту нашей планеты.

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Прогноз ученых сбылся и мини-луна отправилась в свободный полет в понедельник, 25 ноября, покинув Землю, чтобы вернуться в свою родную группу астероидов Арджуны. Эта группа астероидов вращается вокруг Солнца по орбите, которая очень близка к орбите Земли. Она находится на расстоянии около 150 км от Солнца.

Мини-луна, которая улетает от Земли

Астероид 2024 PT5 имеет высоту всего 11 метров и не был виден невооруженным глазом с Земли.

Маркос и его команда занимались изучением астероида с помощью двухметрового двойного телескопа (TTT), который располагается в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания. Исследования астероида показали, что он может оказаться осколком Луны, который сформировался в результате удара астероида.

"Последняя фотография 2024 PT5 была сделана доктором Микелем Серра-Рикаром, членом нашей коллаборации", — добавляет ученый.

Но астрономы говорят, что эта разлука не продлится долго. Астероид 2024 PT5 вернется к нашей планете 9 января 2025 года. В это время астероид окажется еще ближе к Земле, чем во время недавнего пролета. Скорость астероида, которая будет составлять около 3700 км/ч, не даст ему в этот раз попасть под влияние гравитации Земли. Еще одно возвращение астероида произойдет в 2055 году.

"Почти наверняка астероид вернется в 2055 года. Примерно с конца 6 октября до утра 14 октября 2055 года астероид будет иметь все шансы, чтобы снова попасть под влияние гравитации Земли. В этот раз он остановится на расстоянии 5,3 млн км от планеты. Он не сможет больше считаться временным спутником Земли, потому как проведет большую часть своего времени на расстоянии в 45 млн км от планеты", — подытожили ученые.

Напомним, ученые рассказали, как у Земли появилась Луна, их новая теория опровергает общепринятую версию. Считается, что Луна появилась в результате гигантского удара по Земле примерно 4,5 млрд лет назад. Новая теория гласит, что все было не так.