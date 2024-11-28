Від Землі втік місяць: учені показали, як це відбувалося (фото)

Дослідники змогли зробити останній прощальний знімок міні-місяця, який перебував поруч із нашою планетою майже два місяці.

Протягом двох останніх місяців навколо Землі обертався мінімісяць, який кілька днів тому повернувся назад у Сонячну систему. Астрономам вдалося зробити знімок другого Місяця, що відлітає, пише Space.com.

Ще 29 вересня 2024 року навколоземний астероїд (NEO) 2024 PT5 був захоплений гравітацією Землі. За словами Карлоса де ла Фуенте Маркоса з Мадридського університету, спочатку було зрозуміло, що цей мінімісяць тимчасово вийшов на орбіту нашої планети.

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Прогноз учених справдився і мінімісяць вирушив у вільний політ у понеділок, 25 листопада, покинувши Землю, щоб повернутися у свою рідну групу астероїдів Арджуни. Ця група астероїдів обертається навколо Сонця по орбіті, яка дуже близька до орбіти Землі. Вона знаходиться на відстані близько 150 км від Сонця.

Міні-місяць, який відлітає від Землі

Астероїд 2024 PT5 має висоту всього 11 метрів і не був видний неозброєним оком із Землі.

Маркос і його команда займалися вивченням астероїда за допомогою двометрового подвійного телескопа (TTT), який розташовується в Санта-Крус-де-Тенеріфе, Іспанія. Дослідження астероїда засвідчили, що він може виявитися осколком Місяця, який сформувався внаслідок удару астероїда.

"Остання фотографія 2024 PT5 була зроблена доктором Мікелем Серра-Рікаром, членом нашої колаборації", — додає вчений.

Але астрономи кажуть, що ця розлука не триватиме довго. Астероїд 2024 PT5 повернеться до нашої планети 9 січня 2025 року. У цей час астероїд виявиться ще ближче до Землі, ніж під час недавнього прольоту. Швидкість астероїда, яка становитиме близько 3700 км/год, не дасть йому цього разу потрапити під вплив гравітації Землі. Ще одне повернення астероїда відбудеться у 2055 році.

"Майже напевно астероїд повернеться до 2055 року. Приблизно з кінця 6 жовтня до ранку 14 жовтня 2055 року астероїд матиме всі шанси, щоб знову потрапити під вплив гравітації Землі. Цього разу він зупиниться на відстані 5,3 млн км від планети. Він не зможе більше вважатися тимчасовим супутником Землі, тому що проведе більшу частину свого часу на відстані в 45 млн км від планети", — підсумували вчені.

Нагадаємо, вчені розповіли, як у Землі з'явився Місяць, їхня нова теорія спростовує загальноприйняту версію. Вважається, що Місяць з'явився внаслідок гігантського удару по Землі приблизно 4,5 млрд років тому. Нова теорія свідчить, що все було не так.