Вогняна куля в небі: на Землю впав найменший астероїд з усіх відомих (фото)

Найменший з усіх астероїдів, які коли-небудь вимірювали, вибухнув у небі над Ніагарським водоспадом.

Нове дослідження показало, що в листопаді 2022 року на Землю впав найменший астероїд з усіх, які вдалося не тільки виявити, а й виміряти перед тим, як він вибухнув в атмосфері в небі над Канадою. Цей астероїд, який помітили всього за кілька годин до входу в атмосферу Землі, був розміром як середня кішка. Дослідження опубліковано в The Planetary Science Journal, пише Live Science.

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19 листопада 2022 року в атмосферу Землі увійшов астероїд, який отримав назву 2022 WJ1, що його астрономи вперше виявили всього за кілька годин до падіння на Землю. Через сильне тертя в повітрі астроїд розвалився на частини, але перед цим освітив небо над Ніагарським водоспадом яскравим зеленим світлом. Камінь, що падав, мав вигляд вогняної кулі зеленого кольору, яка також під час польоту залишала яскравий слід у небі. Коли стався розпад астероїда, пролунав сильний вибух, який тривав лише 10 секунд. За цією подією спостерігали жителі деяких регіонів Канади та США.

Автори нового дослідження з'ясували, що 2022 WJ1 є найменшим астероїдом, який впав на Землю і його вдалося правильно виміряти з усіх відомих.

Астероїд 2022 WJ1 видно як смугу світла під час наближення до Землі Фото: Live Science

Астрономи виявили астероїд лише за 3 години до його прибуття й уважно стежили за траєкторією його польоту. Вчені проаналізували зібрані тоді дані та визначили, що астероїд мав розмір від 40 до 60 см. Хоча маленькі астероїди часто падають на Землю, жоден з них ще не був правильно виміряний, бо астрономи занадто пізно помічають їхнє наближення до нашої планети.

Виявлення астероїда 2022 WJ1 до того, як він вріжеться в атмосферу Землі було всього лише шостим подібним випадком на той момент, коли астрономам вдалося побачити космічний камінь за кілька годин до прибуття. Але до цього не вдавалося провести точні вимірювання розміру подібних астероїдів, які здебільшого бачать уже коли вони вибухають у вигляді вогняної кулі.

Вчені проаналізували зібрані тоді дані і визначили, що астероїд мав розмір від 40 до 60 см. Фото: Live Science

Вченим вдалося визначити розмір падаючого каменю завдяки спостереженням за траєкторією його польоту в космосі, його яскравістю і порівнянням цих даних зі спостереженням за вогненною кулею в атмосфері. На сьогодні астрономам вдалося вже 10 разів виявити астероїд до того, як він упав на Землю, і три ці випадки сталися 2024 року.

За словами вчених, отримати більше даних про камені з космосу, які впали на Землю, можна за допомогою їхніх фрагментів, які досягли поверхні Землі у вигляді метеоритів. Але досі не знайдено жодного фрагмента 2022 WJ1. Вчені вважають, що більшість його уламків після вибуху впали в озеро Онтаріо, але це не означає, що не можна частину метеоритів астероїда 2022 WJ1 знайти на суші. Автори дослідження кажуть, що вони сподіваються їх виявити.

Як уже писав Фокус, щось дивне відбувається з нашою планетою, адже Земля нахилилася на 80 сантиметрів. Вчені вважають, що нарешті знайшли причину незвичайного дрейфу полюса обертання Землі.

Також Фокус писав про те, що астрономи показали, як від Землі полетів її тимчасовий супутник. Дослідники змогли зробити останній прощальній знімок астероїда, який перебував поруч із нашою планетою майже два місяці.