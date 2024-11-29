Вражаюча поведінка нашої зірки: у NASA показали, що відбувається всередині Сонця (відео)

Вчені створили моделювання поведінки Сонця на підставі даних, отриманих космічним апаратом Solar Dynamics Observatory.

NASA опублікувало 3D-модель, яка детально показує деякі особливості поведінки Сонця. Створити модель всієї поведінки нашої зірки дуже складно, тому вчені представили лише невелику ділянку внутрішньої структури нашої зірки, пише Space.

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Вчені намагаються зрозуміти складну поведінку Сонця і дуже важливо розшифрувати закономірності, які керують активністю нашої зірки. Ці закономірності можуть мати глибокий вплив на Землю.

Наприклад, погода на Землі та океанські течії безпосередньо пов'язані з поведінкою Сонця. Також воно керує космічною погодою за допомогою випромінювання і викидів плазми, що складається із заряджених частинок, які можуть пошкодити супутники на орбіті чинити негативний вплив на здоров'я астронавтів. Щоб визначити закономірності активності Сонця, потрібно почати з розшифровки тонкощів самої нашої зірки, кажуть учені з NASA.

NASA опублікувало 3D-модель, яка детально показує деякі особливості поведінки Сонця. Моделювання показує турбулентні потоки речовини, які переміщаються вгору з внутрішніх шарів Сонця до його атмосфери, і в цей час вони закручуються і змінюються.

Моделювання використовує колірну шкалу з найшвидшими рухами через шари Сонця в яскраво-червоному кольорі, які потім стають жовтими, зеленими і синіми в міру уповільнення руху.

За словами вчених, зараз немає обчислювальних можливостей для створення реалістичних глобальних моделей усього Сонця. Тому було створено модель невеликої частини нашої зірки, яка показує структуру поверхні та атмосфери Сонця. У моделі показано, наприклад, ударні хвилі або схожі на торнадо об'єкти розміром усього в кілька кілометрів. Але таких деталей не може побачити жоден космічний апарат.

Для створення моделі поведінки Сонця вчені використовували суперкомп'ютер Pleiades, який знаходиться в Дослідницькому центрі Еймса, керованим NASA. Моделювання було створено за кілька тижнів і для цього знадобилися терабайти даних.

За словами вчених, у модель було включено дані про те, що відомо про сонячну плазму, щоб відтворити різні явища, які спостерігав космічний апарат Solar Dynamics Observatory. Він спостерігає за Сонцем з 2010 року і є одним з багатьох космічних апаратів, які NASA використовує для спостереження за поведінкою нашої зірки.

Як уже писав Фокус, на Землю впав найменший астероїд з усіх відомих. Найменший з усіх астероїдів, які коли-небудь вимірювали, вибухнув у небі над Ніагарським водоспадом.

Також Фокус писав про те, що фізики створили найбільшу модель Всесвіту. Вчені показали лише частину моделі, яка має обсяг понад 300 тисяч кубічних мегапарсеків.