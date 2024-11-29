Добыча ценных металлов на астероидах: какая на самом деле стоимость космических камней

Действительно ли астероиды стоят целое состояние? Вот что говорят ученые.

Уже несколько американских компаний заявили о том, что собираются в ближайшем будущем начать добычу полезных ископаемых на астероидах. Сейчас самым дорогим астероидом в Солнечной системе считается (16) Психея, стоимость ценных металлов в котором оценивается в 10 000 000 000 000 000 000 000 долларов США. В октябре прошлого года NASA отправило для изучения этого космического камня исследовательский зонд, который должен это подтвердить или опровергнуть. Но насколько реалистична такая оценка стоимости полезных ископаемых астероида (16) Психея? Ученые при поддержке компании AstroForge, которая собирается добывать полезные ископаемые на астероидах, в своей статье описали, какие металлы доступны на астероидах и действительно ли они стоят столько, сколько показывают расчеты, пишет ScienceAlert.

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Авторы статьи пишут, что металлы на астероидах делятся на два различных типа: те, которые стоит доставить на Землю и те, которые не стоит. Ученые считают, что стоит доставлять на Землю металлы платиновой группы (МПГ), которые известны своей чрезвычайно высокой стоимостью, редкостью, и которые можно применить в различных современных технологиях.

С другой стороны, на астероидах можно добывать металлы такие как железо, алюминий и магний. Но доставлять их на Землю невыгодно, ведь они стоят недорого, а потому их можно использовать для строительства крупных конструкций в космосе.

Ученые пишут, что, когда нет повышенного спроса на космические металлы из-за их высокой стоимости, трудно количественно оценить их стоимость. Например, стоимость запуска в космос 1 кг полезной нагрузки может достигать 10 000 долларов, в то время, как килограмм железа стоит 100 долларов. Но МПГ, в частности родий, может стоить до 500 000 долларов за кг.

Авторы статьи считают, что астероиды, состоящие из чистого металла, как например, (16) Психея, являются чистой воды вымыслом. То есть они могут содержать много ценных металлов, в том числе и очень редких, что делают их добычу экономически выгодной, но точно их стоимость не доходит до астрономических сумм.

На основе исследований метеоритов, упавших на Землю, которые являются обломками астероидов, ученые сделали вывод, что МПГ, хотя и имеют более низкую концентрацию, чем предполагалось изначально, все еще имеют гораздо более высокую концентрацию, чем эквивалентная руда на Земле.

Ученые считают, что стоит доставлять на Землю металлы платиновой группы (МПГ), которые известны своей чрезвычайно высокой стоимостью, редкостью, и которые можно применить в различных современных технологиях Фото: NASA

В частности, материал, известный как самородок тугоплавкого металла (RMN), может иметь концентрацию МПГ на порядки выше, чем что-либо найденное на Земле. RMN в основном встречаются на астероидах L-типа. Это относительно редкие астероиды. Но сами RMN очень маленькие, что делает их чрезвычайно сложными для обработки, но все же металлов платиновой группы на астероидах больше, чем на Земле.

Что касается металлов, предназначенных для использования в космосе, то их примерно так же много, как и предполагалось изначально, но их трудно перерабатывать, пишут ученые. Для добычи полезных ископаемых на астероидах потребуется не только новейшее оборудование, но и очень мощные источники питания, например, огромные солнечные электростанции в космосе. Но для их создания желательно добыть металлы на астероидах, ведь так дешевле. Поэтому возникает дилемма.

Астероид (16) Психея Фото: NASA

Ученые пишут, что на самом деле точные оценки стоимости металлов на астероидах могут дать не наблюдения с Земли, а исследования космических аппаратов на месте. Например, компания AstroForge собирается в ближайшем будущем отправить зонды к околоземным астероидам, чтобы оценить их стоимость и определить, действительно ли они состоят из большого количества ценных металлов.

Только в 2029 году мы узнаем, является ли астероид (16) Психея самым дорогим космическим камнем в Солнечной системе, когда к нему прибудет зонд NASA.

Фокус уже писал о том, что ранее ученые озвучивали причины, по которым до сих пор люди не добывают ценные металлы на астероидах.

Также Фокус писал о том, что на расстоянии 24,9 млрд километров от Земли произошло чудо с зондом NASA "Вояджер-1". Команда NASA подтвердила, что космический аппарат, запущенный в 1977 году, снова в строю.