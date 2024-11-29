Видобуток цінних металів на астероїдах: яка насправді вартість космічних каменів

Чи справді астероїди коштують цілий статок? Ось що кажуть учені.

Уже кілька американських компаній заявили про те, що збираються в найближчому майбутньому почати видобуток корисних копалин на астероїдах. Наразі найдорожчим астероїдом у Сонячній системі вважається (16) Психея, вартість цінних металів у якому оцінюють у 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 доларів США. У жовтні минулого року NASA відправило для вивчення цього космічного каміння дослідницький зонд, який повинен це підтвердити або спростувати. Але наскільки реалістична така оцінка вартості корисних копалин астероїда (16) Психея? Вчені за підтримки компанії AstroForge, яка збирається видобувати корисні копалини на астероїдах, у своїй статті описали, які метали доступні на астероїдах і чи дійсно вони коштують стільки, скільки показують розрахунки, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Автори статті пишуть, що метали на астероїдах поділяються на два різних типи: ті, які варто доставити на Землю і ті, які не варто. Вчені вважають, що варто доставляти на Землю метали платинової групи (МПГ), які відомі своєю надзвичайно високою вартістю, рідкісністю, і які можна застосувати в різних сучасних технологіях.

З іншого боку, на астероїдах можна добувати метали, такі як залізо, алюміній і магній. Але доставляти їх на Землю невигідно, адже вони коштують недорого, а тому їх можна використовувати для будівництва великих конструкцій у космосі.

Учені пишуть, що, коли немає підвищеного попиту на космічні метали через їхню високу вартість, важко кількісно оцінити їхню вартість. Наприклад, вартість запуску в космос 1 кг корисного навантаження може сягати 10 000 доларів, в той час, як кілограм заліза коштує 100 доларів. Але МПГ, зокрема родій, може коштувати до 500 000 доларів за кг.

Автори статті вважають, що астероїди, які складаються з чистого металу, як наприклад, (16) Психея, є чистої води вигадкою. Тобто вони можуть містити багато цінних металів, зокрема й дуже рідкісних, що роблять їх видобуток економічно вигідним, але точно їхня вартість не доходить до астрономічних сум.

На основі досліджень метеоритів, що впали на Землю, які є уламками астероїдів, вчені дійшли висновку, що МПГ, хоча і мають нижчу концентрацію, ніж передбачалося спочатку, все ще мають набагато вищу концентрацію, ніж еквівалентна руда на Землі.

Вчені вважають, що варто доставляти на Землю метали платинової групи (МПГ), які відомі своєю надзвичайно високою вартістю, рідкісністю, і які можна застосувати в різних сучасних технологіях Фото: NASA

Зокрема, матеріал, відомий як самородок тугоплавкого металу (RMN), може мати концентрацію МПГ на порядки вищу, ніж будь-що знайдене на Землі. RMN в основному зустрічаються на астероїдах L-типу. Це відносно рідкісні астероїди. Але самі RMN дуже маленькі, що робить їх надзвичайно складними для обробки, але все ж металів платинової групи на астероїдах більше, ніж на Землі.

Що стосується металів, призначених для використання в космосі, то їх приблизно так само багато, як і передбачалося спочатку, але їх важко переробляти, пишуть учені. Для видобутку корисних копалин на астероїдах знадобиться не тільки новітнє обладнання, а й дуже потужні джерела живлення, наприклад, величезні сонячні електростанції в космосі. Але для їх створення бажано добути метали на астероїдах, адже так дешевше. Тому виникає дилема.

Астероїд (16) Психея Фото: NASA

Вчені пишуть, що насправді точні оцінки вартості металів на астероїдах можуть дати не спостереження із Землі, а дослідження космічних апаратів на місці. Наприклад, компанія AstroForge збирається в найближчому майбутньому відправити зонди до навколоземних астероїдів, щоб оцінити їхню вартість і визначити, чи дійсно вони складаються з великої кількості цінних металів.

Тільки 2029 року ми дізнаємося, чи є астероїд (16) Психея найдорожчим космічним каменем у Сонячній системі, коли до нього прибуде зонд NASA.

Фокус уже писав про те, що раніше вчені озвучували причини, через які досі люди не видобувають цінні метали на астероїдах.

Також Фокус писав про те, що на відстані 24,9 млрд кілометрів від Землі сталося диво з зондом NASA "Вояджер-1". Команда NASA підтвердила, що космічний апарат, запущений у 1977 році, знову в строю.