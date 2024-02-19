Астероїд вартістю 10 000 квадрильйонів доларів: чому на ньому нічого не видобувають (фото)

Деякі астероїди складаються з величезної кількості цінних матеріалів, але досі не розпочався їх видобуток. Серед таких каменів виділяється астероїд (16) Психея.

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Ще в жовтні минулого року NASA відправило для дослідження астероїда під назвою (16) Психея космічний зонд "Психея", який має дістатися до мети у 2029 році. Астероїд (16) Психея має розмір приблизно 280 км, і вважається, що він надзвичайно багатий на цінні метали. Загальна сума всіх цих металів оцінюється в 10 000 квадрильйонів доларів. Для розуміння контексту, нагадуємо, що число 1 квадрильйон — це одиниця, після якої йдуть 15 нулів. До цих нулів потрібно додати ще 10 000. Цифра вражає. Вважається, наприклад, що на астероїді міститься величезна кількість таких цінних елементів як платина та паладій. Для того, щоб освоєння космосу людством відбувалося успішно, потрібні цінні матеріали, здобуті на астероїдах. Але наскільки людство наблизилося до будівництва шахт на космічних каменях? Про це пише Live Science.

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Видобуток корисних копалин на астероїдах: усе готово, але

За словами Філіпа Мецгера з Університету Центральної Флориди (США), із технологічного погляду люди дуже близькі до того, щоб почати видобуток цінних металів на астероїдах. Але є одна проблема. Необхідне для видобутку на астероїдах обладнання повинно нормально працювати в умовах низької гравітації та високого рівня випромінювання. Водночас таке обладнання має працювати повністю в автономному режимі, адже сигналу із Землі знадобиться приблизно 20 хвилин, щоб долетіти до головного пояса астероїдів. Там, наприклад, розташована й (16) Психея.

За словами Мецгера, усі необхідні технології вже пройшли перевірку на Землі, але вони не зовсім готові до використання в космосі. Якщо взяти шкалу NASA, за якою визначається рівень технологічної готовності того чи іншого проєкту (шкала від 1 до 9), то створене обладнання для видобутку на астероїдах перебуває в діапазоні між 3 та 5.

Ще в жовтні минулого року NASA відправило для дослідження астероїда під назвою (16) Психея космічний зонд "Психея", який має дістатися до мети у 2029 році. Астероїд (16) Психея має розмір приблизно 280 км, і вважається, що він надзвичайно багатий на цінні метали. Загальна сума всіх цих металів оцінюється в 10 000 квадрильйонів доларів. Фото: NASA

За словами вченого, тільки коли рівень технологічної готовності за шкалою NASA перебуватиме між позиціями 6 і 7, тільки тоді можна готувати місію з видобутку цінних матеріалів на астероїдах. Але все впирається у високу вартість такого обладнання, а тому якби було достатнє фінансування, то видобуток корисних копалин на космічних каменях міг би розпочатися вже до 2030 року.

Навіщо видобувати корисні копалини на астероїдах?

Кевін Кеннон із Колорадської школи гірничої справи (США) вважає, що прогресу у видобутку корисних копалин на астероїдах буде досягнуто завдяки участі приватних компаній. Але знову є проблема. Приватним інвесторам потрібно правильно пояснити, навіщо взагалі все це потрібно.

За словами Кеннона, доставка корисних копалин із астероїдів на Землю є економічно дуже невигідним заходом. Простіше кажучи, видобуток і доставка цінних металів коштуватиме набагато дорожче, ніж вони самі. Але астероїди можуть стати джерелом цінних матеріалів, необхідних для освоєння космосу.

Наприклад, метали, видобуті на астероїдах, можна використовувати для будівництва різних конструкцій у космосі. А воду, видобуту там же, можна розділяти на кисень і водень і створювати ракетне паливо для космічних кораблів, що зможуть таким способом отримати дозаправку в космосі.

Із іншого боку, на Місяці, хоч і в менших кількостях, є ті ж матеріали, які можна добувати на астероїдах. До того ж Місяць розташований набагато ближче. Фото: NASA

Усе впирається в гроші

Із іншого боку, на Місяці, хоч і в менших кількостях, є ті ж матеріали, які можна добувати на астероїдах. До того ж Місяць розташований набагато ближче. За словами Кеннона, Місяць у цьому плані виграє, адже до нього летіти потрібно всього кілька днів, а не кілька років, як до головного поясу астероїдів.

Учені резюмують, що, як би там не було, видобуток корисних копалин на астероїдах допоможе в подальшому освоєнні космосу, і поки що єдиною перешкодою на шляху до цього є гроші. Тобто їх відсутність у необхідній кількості для доопрацювання наявних технологій.

Як уже писав Фокус, учені використовували ізотоп платини, щоб виявити раніше невідомі ізотопи рідкоземельних хімічних елементів.

Що стосується вже згаданого Місяця, то через кілька днів на його поверхні має приземлитися перший в історії приватний посадковий модуль. Як уже писав Фокус, на шляху до Місяця безпілотний апарат зробив приголомшливе зображення Землі з космосу..