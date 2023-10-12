NASA відправляє апарат до найдорожчого астероїда в Сонячній системі: чому це важливо (фото)

Спочатку запуск космічного апарату "Психея" планувався на четвер, 12 жовтня, але тепер його перенесли на п'ятницю, 13 жовтня.

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Ще 2022 року до найдорожчого астероїда в Сонячній системі (16) Психея мав вирушити космічний апарат "Психея". Але виявлені під час підготовки місії технічні проблеми не дозволили цього зробити. NASA хотіло відправити свій апарат для дослідження величезного астероїда в четвер, 12 жовтня, але через погані погодні умови запуск перенесли на п'ятницю, 13 жовтня. Вчені вважають, що астероїд Психея, який складається із заліза і нікелю, також містить дуже багато інших цінних металів, загальна вартість яких оцінюється в 10 000 квінтильйонів доларів. Тепер залишилося перевірити чи так це насправді. Але є ще одна важлива причина для ретельного вивчення астероїда (16) Психея, пише Live Science.

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Астероїд (16) Психея

Цей багатий на метали астероїд, шириною приблизно 280 км, є одним із найбільших астероїдів у Сонячній системі. Він розташований у головному поясі астероїдів (це регіон, наповнений десятками тисяч космічних каменів, і знаходить він між Марсом і Юпітером) на відстані приблизно 600 млн км від Землі. Астероїд (16) Психея був виявлений у 1852 році.

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Чому астрономів так зацікавив астероїд (16) Психея?

Астероїд (16) Психея Фото: Titan

Вчені вважають, що він містить у собі величезну кількість цінних металів, попередня вартість яких може становити просто неймовірну цифру — 10 тисяч квадрильйонів доларів США. (1 квадрильйон — це одиниця з 15 нулями, плюс додайте ще 10 000). Але це тільки попередні дані, які якраз і потрібно перевірити.

Але є ще одна не менш важлива причина досліджувати цей астероїд. Існує припущення, що (16) Психея є металевим ядром невдалої планети. Вважається, що протопланета розміром з Марс почала своє формування, але зіткнення з іншими великими космічними об'єктами на зорі Сонячної системи мільярди років тому, не дали їй сформуватися. Тому дослідження астероїда може розповісти про те, як з'явилися такі кам'янисті планети, як Земля.

Космічний апарат "Психея"

Апарат "Психея" оснащений сонячними панелями, магнітометром, спектрометром, а також спеціальною камерою для створення зображень поверхні астероїда Фото: NASA

Космічний апарат NASA для вивчення великого астероїда (16) Психея вже перебуває на вершині ракети-носія Falcon Heavy від компанії SpaceX і чекає на запуск у Космічному центрі NASA імені Кеннеді в штаті Флорида, США.

Апарат "Психея" оснащений сонячними панелями, магнітометром, спектрометром, а також спеціальною камерою для створення зображень поверхні астероїда.

За час своєї подорожі космічний апарат, який добереться до астероїда (16) Психея тільки у 2029 році, подолає загалом 3,5 млрд км. Це пов'язано зі складною траєкторією польоту, адже спочатку апарату потрібно облетіти Марс, а тільки потім він вирушить до головного поясу астероїдів.

Космічний апарат NASA для вивчення великого астероїда (16) Психея вже перебуває на вершині ракети-носія Falcon Heavy Фото: NASA

Коли відбудеться запуск космічного апарату "Психея"?

Спочатку планувалося, що ракета Falcon Heavy виведе апарат NASA в космос у четвер, 12 жовтня. Але погані погодні умови, а саме шторм, що насувається, змусили фахівців NASA перенести запуск на п'ятницю, 13 жовтня. Якщо все піде за планом, то ракета-носій має стартувати о 17:20 за Києвом. За цим запуском можна спостерігати на сайті NASA.

Якщо ж погодні умови знову будуть поганими, то ще одна спроба запуску космічного апарату відбудеться в суботу, 14 жовтня. Якщо знову старт ракети Falcon Heavy не відбудеться, то технічному персоналу потрібно буде кілька днів для підготовки ракети до нового старту. Стартове вікно, тобто найкращий час для відправки апарату "Психея" до знаменитого астероїда, буде відкрито до 25 жовтня. У NASA дуже сподіваються, що запуск відбудеться або в п'ятницю, або в суботу.

Як уже писав Фокус, вчені оприлюднили результати дослідження зразків, узятих з астероїда Бенну, і, можливо, це ключ до розгадки походження життя на Землі.