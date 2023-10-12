NASA отправляет аппарат к самому дорогому астероиду в Солнечной системе: почему это важно (фото)

Изначально запуск космического аппарата "Психея" планировался на четверг, 12 октября, но теперь его перенесли, на пятницу, 13 октября.

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Еще в 2022 году к самому дорогому астероиду в Солнечной системе (16) Психея должен был отправиться космический аппарат "Психея". Но выявленные во время подготовки миссии технические проблемы не позволили этого сделать. NASA хотело отправить свой аппарат для исследования огромного астероида в четверг, 12 октября, но из-за плохих погодных условий запуск перенесли на пятницу, 13 октября. Ученые считают, что состоящий из железа и никеля астероид Психея также содержит очень много других ценных металлов, общая стоимость которых оценивается в 10 000 квинтиллионов долларов. Теперь осталось проверить так ли это на самом деле. Но есть еще одна важная причина для тщательного изучения астероида (16) Психея, пишет Live Science.

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Астероид (16) Психея

Этот богатый металлами астероид, шириной примерно 280 км, является одним из самых больших астероидов в Солнечной системе. Он находится в главном поясе астероидов (это регион, наполненный десятками тысяч космических камней и находит он между Марсом и Юпитером) на расстоянии примерно 600 млн км от Земли. Астероид (16) Психея был обнаружен в 1852 году.

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Почему астрономов так заинтересовал астероид (16) Психея?

Астероид (16) Психея Фото: NASA/JPL

Ученые считают, что он содержит в себе огромное количестве ценных металлов, предварительная стоимость которых может составлять просто невероятную цифру – 10 тысяч квадриллионов долларов США. (1 квадриллион – это единица с 15 нулями, плюс добавьте еще 10 000). Но это только предварительные данные, которые как раз и нужно проверить.

Но есть еще одна не менее важная причина исследовать этот астероид. Существует предположение, что (16) Психея является металлическим ядром неудавшейся планеты. Считается, что протопланета размером с Марс начала свое формирование, но столкновения с другими крупными космическими объектами на заре Солнечной системы миллиарды лет назад, не дали ей сформироваться. Поэтому исследование астероида может рассказать о том, как появились такие каменистые планеты, как Земля.

Космический аппарат "Психея"

Аппарат "Психея" оснащен солнечными панелями, магнитометром, спектрометром, а также специальной камерой для создания изображений поверхности астероида Фото: NASA

Космический аппарат NASA для изучения крупного астероида (16) Психея уже находится на вершине ракеты-носителя Falcon Heavy от компании SpaceX и ждет запуска в Космическом центре NASA имени Кеннеди в штате Флорида, США.

Аппарат "Психея" оснащен солнечными панелями, магнитометром, спектрометром, а также специальной камерой для создания изображений поверхности астероида.

За время своего путешествия космический аппарат, который доберется к астероиду (16) Психея только в 2029 году, преодолеет в общей сложности 3,5 млрд км. Это связано со сложной траекторией полета, ведь сначала аппарату нужно облететь Марс, а только потом он отправится к главному поясу астероидов.

Космический аппарат NASA для изучения крупного астероида (16) Психея уже находится на вершине ракеты-носителя Falcon Heavy Фото: NASA

Когда состоится запуск космического аппарата "Психея"?

Изначально планировалось, что ракета Falcon Heavy выведет аппарат NASA в космос в четверг, 12 октября. Но плохие погодные условия, а именно надвигающийся шторм, заставили специалистов NASA перенести запуск на пятницу, 13 октября. Если все пойдет по плану, то ракета-носитель должна стартовать в 17:20 по Киеву. За этим запуском можно наблюдать на сайте NASA.

Если же погодные условия снова будут плохими, то еще одна попытка запуска космического аппарата состоится в субботу, 14 октября. Если снова старт ракеты Falcon Heavy не произойдет, то техническому персоналу нужно будет несколько дней для подготовки ракеты к новому старту. Стартовое окно, то есть лучшее время для отправки аппарата "Психея" к знаменитому астероиду будет открыто до 25 октября. В NASA очень надеются, что запуск состоится либо в пятницу, либо в субботу.

Как уже писал Фокус, ученые обнародовали результаты исследования образцов, взятых с астероида Бенну, и, возможно, это ключ к разгадке происхождения жизни на Земле.