Самый дорогой астероид Психея припас еще сюрприз: на его поверхности происходят извержения

Новое исследование предполагает, что космический "Клондайк", может состоять совсем из другого материала, чем считали ученые.

В результате предыдущих исследований ученые определили, что астероид Психея состоит из чистого железа и других ценных металлов, стоимость которых может составлять около 10 000 квадриллионов долларов. Но новая научная работа предполагает, что внутри астероида находится скрытая каменистая часть. Точные данные о составе астероида предоставит космический аппарат "Психея", который запустят в этом году, и он прилетит к астероиду 16 Психея в 2026 году. Но новые данные ученых интригуют, сообщает SciTechDaily.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ученые из американских Университетов Брауна и Пердью пришли к выводу, что астероид Психея может быть не металлическим космическим камнем, как считали раньше, а более каменистым телом.

Астероид Психея

Астероид Психея, который вращается вокруг Солнца на расстоянии 370 млн км от Земли и находится в поясе астероидов, относится к астероидам М-типа, которые в основном состоят из никеля и железа, в отличие от большинства других космических камней, состоящих из силикатных пород.

По словам ученых, анализ света, который отражает астероид говорит о том, что на его поверхности действительно в основном находятся металлы. Поэтому появилась теория, что Психея – это железное ядро планетного тела, чьи каменистая кора и мантия разрушились в результате древнего столкновения.

[ + – ] Астероид Психея Фото: NASA

Новое исследование американских ученых

Но новые измерения массы и плотности астероида и то, как его гравитация влияет на соседние объекты говорит о том, что Психея не такая плотная, как должен быть огромный кусок железа.

"Если Психея состоит из металлов, она должна быть очень пористой. Она должна быть похожей на огромный шар из железной ваты, который состоит на 50% из пустоты и на 50% из твердого металла. Мы выяснили, что такой железный камень размером с Психею, а это 225 км в диаметре, скорее всего не может поддерживать 50% пористости", — говорит Фиона Николс-Флеминг из Университета Брауна.

Ученые создали компьютерную модель, чтобы узнать, как пористость большого железного тела могла бы изменится со временем. Моделирование показало, что для того, чтобы Психея была очень пористой, ее температура должны была снизится до уровня ниже чем 520 градусов Цельсия вскоре после образования.

При более высоких температурах железо было бы настолько податливым, что собственная гравитация Психеи разрушила бы большую часть пор внутри его астероида.

"Мы считаем, что в условиях ранней Солнечной системы, астероид с такими размерами не мог так быстро остыть. Уровень пористости могло повысить столкновение с другим объектом, но это событие нагрело бы Психею до температуры выше, чем 520 градусов Цельсия и пористость долго бы не просуществовала", — говорит Николс-Флеминг.

Психея что-то скрывает

По словам ученых, учитывая новые данные, астероид Психея скорее всего не является пористым, полностью железным космическим камнем. Там должен быть скрытый каменистый компонент, который снижает плотность астероида.

Если у Психеи есть такая каменистая часть, то почему же данные указывают на то, что поверхность астероида металлическая?

Одной из причин может быть ферровулканизм, когда на поверхность космического объекта извергается железо. Ученые допускают, что Психея может иметь железное ядро и каменистую мантию. А в результате выбросов железа из ядра, оно покрыло поверхность астероида, говорят ученые.

[ + – ] Все тайны Психеи должен раскрыть космический аппарат с таким же названием, который прилетит к астероиду в 2026 году Фото: NASA

Космический аппарат "Психея"

Но все точки над "і" касательно состава Психеи должен расставить космический аппарат "Психея", который отправится в космос в 2022 году и достигнет астероида через 4 года. Согласно заявлению NASA, аппарат будет иметь достаточно необычный двигатель.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, что астероид Психея может быть не таким уж и "дорогим" космическим объектом из –за наличия большого количества ценных металлов, как считается.