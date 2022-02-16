Найдорожчий астероїд Психея припас ще сюрприз: на його поверхні відбуваються виверження

Нове дослідження припускає, що космічний "Клондайк" може складатися зовсім з іншого матеріалу, ніж вважали вчені.

Унаслідок попередніх досліджень учені визначили, що астероїд Психея складається з чистого заліза й інших цінних металів, вартість яких може становити приблизно 10 000 кв. Але нова наукова робота передбачає, що всередині астероїда знаходиться прихована кам'яниста частина. Точні дані про склад астероїда надасть космічний апарат "Психея", який запустять цього року, і він прилетить до астероїда 16 Психея у 2026 році. Але нові дані вчених інтригують, повідомляє SciTechDaily.

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Учені з американських Університетів Брауна та Пердью дійшли висновку, що астероїд Психея може бути не металевим космічним каменем, як вважали раніше, а більш кам'янистим тілом.

Астероїд Психея

Астероїд Психея, який обертається навколо Сонця на відстані 370 млн км від Землі та знаходиться в поясі астероїдів, належить до астероїдів М-типу, які здебільшого складаються з нікелю та заліза, на відміну від більшості інших космічних каменів, що складаються із силікатних порід.

За словами вчених, аналіз світла, яке відбиває астероїд, свідчить про те, що на його поверхні дійсно здебільшого знаходяться метали. Тому з'явилася теорія, що Психея — це залізне ядро планетного тіла, чиї кам'яниста кора та мантія зруйнувалися внаслідок стародавнього зіткнення.

[ + – ] Астероїд Психея Фото: NASA

Нове дослідження американських вчених

Але нові вимірювання маси і щільності астероїда й те, як його гравітація впливає на сусідні об'єкти, говорить про те, що Психея не така щільна, як має бути величезний шматок заліза.

"Якщо Психея складається з металів, вона повинна бути дуже пористою. Вона повинна бути схожою на величезну кулю із залізної вати, яка складається на 50% із порожнечі та на 50% із твердого металу. Ми з'ясували, що такий залізний камінь розміром із Психею, а це 225 км у діаметрі, швидше за все, не може підтримувати 50% пористості", — говорить Фіона Ніколс-Флемінг з Університету Брауна.

Науковці створили комп'ютерну модель, щоб дізнатися, як пористість великого залізного тіла могла б змінитися з часом. Моделювання показало, що для того, щоб Психея була дуже пористою, її температура мала знизитися до рівня нижче 520 градусів Цельсія незабаром після утворення.

За більш високих температур залізо було б настільки піддатливим, що власна гравітація Психеї зруйнувала б більшу частину пор усередині його астероїда.

"Ми вважаємо, що в умовах ранньої Сонячної системи, астероїд із такими розмірами не міг так швидко охолонути. Рівень пористості могло підвищити зіткнення з іншим об'єктом, але ця подія нагріла б Психею до температури вище, ніж 520 градусів Цельсія і пористість довго б не проіснувала", — каже Ніколс-Флемінг.

Психея щось приховує

За словами вчених, враховуючи нові дані, астероїд Психея, швидше за все, не є пористим, повністю залізним космічним каменем. Там має бути прихований кам'янистий компонент, який знижує щільність астероїда.

Якщо в Психеї є така кам'яниста частина, то чому дані вказують на те, що поверхня астероїда металева?

Однією з причин може бути ферровулканізм, коли на поверхню космічного об'єкта вивергається залізо. Учені припускають, що Психея може мати залізне ядро та кам'янисту мантію. А внаслідок викидів заліза з ядра воно покрило поверхню астероїда, кажуть вчені.

[ + – ] Усі таємниці Психеї має розкрити космічний апарат із такою самою назвою, що прилетить до астероїда в 2026 році. Фото: ISS

Космічний апарат "Психея"

Але всі крапки над "і" щодо складу Психеї має розставити космічний апарат "Психея", який вирушить у космос у 2022 році та досягне астероїда через 4 роки. Згідно із заявою NASA, апарат матиме досить незвичайний двигун.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, що астероїд Психея може бути не таким уже й "дорогим" космічним об'єктом через наявність великої кількості цінних металів, як вважається.