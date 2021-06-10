Не такий і цінний. "Найдорожчий" астероїд виявився не таким, як припускали вчені

Нове дослідження Університету Арізони показало, що цільовий астероїд місії NASA "Психея" може бути не таким металевим або щільним, як передбачали раніше.

Широко вивчений металевий астероїд, відомий як Психея, довгий час вважався оголеним залізним ядром маленької планети, яка не змогла сформуватися в перші дні існування Сонячної системи. Але нове дослідження, проведене під керівництвом Університету Арізони, передбачає, що астероїд може бути не таким металевим або щільним, як вважалося раніше, і передбачає зовсім іншу історію його походження, повідомляє SciTechDaily.

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Вчені зацікавлені у вивченні астероїда, тому що, якщо його передбачуване походження правильне, це дасть можливість вивчити оголене ядро ​​планети поблизу. NASA планує запустити космічний апарат також із назвою "Психея" в 2022 році, який прилетить до астероїда в 2026 році.

[ + – ] Космічний апарат NASA "Психея". Фото: ISS

Студент Університету Арізони Девід Кантілльо є провідним автором нового дослідження, в якому говориться, що Психея на 82,5% складається з металу, на 7% із піроксена з низьким вмістом заліза і на 10,5% із вуглецевого хондриту, який, ймовірно, виник унаслідок зіткнення з іншими астероїдами. Кантілльо й інші автори дослідження підрахували, що об'ємна щільність Психеї, також відома як пористість, яка вказує на те, скільки порожнього простору знаходиться всередині, становить приблизно 35%.

Ці дані відрізняються від минулих аналізів складу Психеї, виходячи з яких вчені дійшли висновку, що астероїд може містити до 95% металу і бути набагато щільнішим.

"Ця різниця в оцінках вмісту металів і щільності досить цікава, тому що вона показує, що Психея більш видозмінений астероїд, ніж вважалося раніше", — говорить Кантілльо.

Замість того, щоб бути цілісним оголеним ядром ранньої планети, астероїд може бути насправді купою каменів, подібно до іншого ретельно вивченого астероїда — Бенну. Університет Арізони очолює групу наукової місії NASA OSIRIS-REx, у рамках якої апарат з однойменною назвою, взяв зразки породи з поверхні Бенну, і зараз повертається на Землю.

"Було б несподівано дізнатися, що Психея — це купа каміння, але наші дані, як і раніше показують низьку щільність, незважаючи на високий вміст металів", — говорить Кантілльо.

Астероїд, за оцінками вчених, містить приблизно 1% маси всіх тіл пояса астероїдів. Він був вперше виявлений італійським астрономом Аннібале де Гаспарісом у 1852 році, це був 16-й астероїд із коли-небудь зафіксованих.

"Більш низький, ніж вважалося раніше, вміст металу означає, що астероїд міг зазнати зіткнень з астероїдами, що містять більш поширені вуглецеві хондрити, які залишили спостережуваний нами поверхневий шар", — говорить Кантілльо. Подібне вже спостерігалося на астероїді Веста космічним апаратом NASA Dawn.

Астероїд Психея оцінюється в 10 000 квадрильйонів доларів (це 10 000 доларів, за якими слідують ще 15 нулів), але нове дослідження може трохи знецінити багатий залізом астероїд.

"Це перше дослідження, в якому встановлені більш точні дані вмісту астероїда", — говорить Кантілльо.

Інший добре вивчений астероїд, Бенну, містить багато вуглецевого хондриту й має пористість більше 50%, що є класичною характеристикою купи каміння.

Така висока пористість характерна для відносно невеликих і маломасивних об'єктів, таких як Бенну, тому що слабке гравітаційне поле не дозволяє гірським породам астероїда занадто щільно складатися разом. Але для набагато більшого об'єкту, такого як Психея, така пористість є несподіванкою.

"Можливість вивчити оголене ядро ​​планетезималя випадає вкрай рідко, тому NASA відправляє туди космічний апарат", — говорить Кантілльо, — "але наша робота показує, що Психея набагато цікавіша, ніж очікувалося".

Попередні оцінки вмісту Психеї були зроблені шляхом аналізу сонячного світла, відбитого від її поверхні. Структура світла відповідає структурі інших металевих предметів. Кантілльо та його співробітники замість цього відтворили реголіт астероїда, пухкий матеріал кам'янистої поверхні, шляхом змішування різних матеріалів у лабораторії та аналізу структури світла, поки вони не збіглися з даними, отриманими від спостереження за астероїдом за допомогою телескопа.

Дослідники також вважають, що вуглецевмісний матеріал на поверхні Психеї багатий водою, тому в наступному дослідженні вони будуть об'єднувати дані, отримані з наземних телескопів і космічних апаратів, щодо інших астероїдів, щоб визначити кількість присутньої води.