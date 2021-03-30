Астероид за все деньги мира: NASA приступило к сборке аппарата для полета к Психее

Космический аппарат для изучения астероида будет запущен в августе 2022 года.

Основной компонент космического аппарата NASA "Психея" был доставлен в Лабораторию реактивного движения (JPL) в Южной Калифорнии. В августе 2022 года "Психея" отправится к одноименному астероиду. Об этом сообщает Phys.org.

В течение следующего года NASA планирует завершить сборку, провести тщательные проверки и испытания аппарата, прежде чем он отправится на стартовую площадку на мысе Канаверал.

На данный момент в Лабораторию реактивного движения было доставлено шасси Solar Electric Propulsion (SEP), созданное командой Maxar Technologies из Калифорнии. Ходовая часть космического аппарата размером с фургон и составляет 80% от общей массы оборудования "Психеи".

"Наблюдение за прибытием этого большого космического корабля в Лабораторию реактивного движения – одна из самых захватывающих вех, которые мы пережили в этом десятилетнем путешествии. Создание этого сложного и точного инженерного оборудования в год пандемии – это триумф человеческой решимости и мастерства", – заявила главный исследователь миссии "Психея" Линди Элкинс-Тантон из Университета штата Аризона.

[ + – ] Психея Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Целью миссии является богатый металлами астероид "Психея", который вращается вокруг Солнца в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые считают, что "Психея" состоит в основном из железа и никеля, а также может являться ядром ранней планеты. Изучение астероида, шириной в 226 км, может дать ценную информацию о том, как формировалась Земля и другие планеты. По предварительным подсчетам, если бы земляне захотели купить металлы, из которых состоит небесное тело, им бы пришлось отдать все деньги мира и даже больше.

В ближайшие несколько месяцев в Лабораторию реактивного движения прибудут три научных инструмента миссии. Магнитометр будет изучать потенциальное магнитное поле астероида. Мультиспектральный сканер изображений сделает снимки поверхности. А спектрометр будет анализировать нейтроны и гамма-лучи, исходящие от поверхности астероида, чтобы определить из каких элементов он состоит. JPL также намеревается протестировать инструмент для высокоскоростной лазерной связи, которая может быть использована в последующих миссиях NASA.

После завершения сборки, космический аппарат переместится из сборочного цеха в большую термовакуумную камеру JPL. Она имитирует суровые условия глубокого космоса. В этой камере инженеры JPL начнут испытания в непростых условиях, чтобы убедиться в том, что аппарат сможет выжить в космосе, эффективно работать, проводить научные измерения и связываться с Землей.

К весне следующего года полностью собранная "Психея" будет отправлена в Космический центр Кеннеди NASA до запланированной даты запуска в августе 2022 года. Космический аппарат совершит пролет мимо Марса для гравитационной помощи в мае 2023 года. В начале 2026 года "Психея" выйдет на орбиту вокруг астероида, где проведет 21 месяц за сбором научных данных.