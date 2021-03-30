Астероїд за всі гроші світу: NASA приступило до збірки апарату для польоту до Психеї

Космічний апарат для вивчення астероїда запустять у серпні 2022 року.

Основний компонент космічного апарату NASA "Психея" доставили в Лабораторію реактивного руху (JPL) у Південній Каліфорнії. У серпні 2022 року "Психея" відправиться до однойменного астероїда. Про це повідомляє Phys.org.

Протягом наступного року NASA планує завершити збірку, провести ретельні перевірки і випробування апарату, перш ніж він відправиться на стартовий майданчик на мисі Канаверал.

Наразі в Лабораторію реактивного руху доставили шасі Solar Electric Propulsion (SEP), створене командою Maxar Technologies з Каліфорнії. Ходова частина космічного апарату розміром з фургон і становить 80% від загальної маси обладнання "Психеї".

"Спостереження за прибуттям цього великого космічного корабля у Лабораторію реактивного руху — одна з найбільш захопливих віх, які ми пережили у цій десятирічній подорожі. Створення цього складного і точного інженерного обладнання в рік пандемії — це тріумф людської рішучості та майстерності", — заявила головний дослідник місії "Психея" Лінді Елкінс-Тантон з Університету штату Арізона.

[ + – ] Психея Фото: кратер Джезеро

Метою місії є багатий металами астероїд "Психея", який обертається навколо Сонця в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Вчені вважають, що "Психея" складається переважно із заліза та нікелю, а також може бути ядром ранньої планети. Вивчення астероїда, шириною 226 км, може дати цінну інформацію про те, як формувалася Земля й інші планети. За попередніми підрахунками, якби земляни захотіли купити метали, з яких складається небесне тіло, їм би довелося віддати всі гроші світу і навіть більше.

У найближчі кілька місяців у Лабораторію реактивного руху прибудуть три наукових інструменти місії. Магнітометр вивчатиме потенційне магнітне поле астероїда. Мультиспектральний сканер зображень зробить знімки поверхні. А спектрометр буде аналізувати нейтрони і гамма-промені, які виходять від поверхні астероїда, щоб визначити з яких елементів він складається. JPL також має намір протестувати інструмент для високошвидкісного лазерного зв'язку, який може бути використаний у наступних місіях NASA.

Після завершення збирання, космічний апарат переміститься із складального цеху в більшу термовакуумну камеру JPL. Вона імітує суворі умови глибокого космосу. У цій камері інженери JPL почнуть випробування у непростих умовах, щоб переконатися у тому, що апарат зможе вижити в космосі, ефективно працювати, проводити наукові вимірювання і зв'язуватися із Землею.

До весни наступного року повністю зібрана "Психея" буде відправлена в Космічний центр Кеннеді NASA до запланованої дати запуску в серпні 2022 року. Космічний апарат зробить проліт повз Марса для гравітаційної допомоги у травні 2023 року. На початку 2026 року "Психея" вийде на орбіту навколо астероїда, де проведе 21 місяць збираючи наукові дані.