Не такой и ценный. Самый “дорогой” астероид оказался не таким, как предполагали ученые

Новое исследование Университета Аризоны показало, что целевой астероид миссии NASA "Психея" может быть не таким металлическим или плотным, как предсказывали ранее.

Широко изученный металлический астероид, известный как Психея, долгое время считался обнаженным железным ядром маленькой планеты, которая не смогла сформироваться в первые дни существования Солнечной системы. Но новое исследование, проведенное под руководством Университета Аризоны, предполагает, что астероид может быть не таким металлическим или плотным, как считалось ранее, и предполагает совершенно иную историю его происхождения, сообщает SciTechDaily

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Ученые заинтересованы в изучении астероида, потому что, если его предполагаемое происхождение верно, это даст возможность изучить обнаженное ядро ​​планеты вблизи. NASA планирует запустить космический аппарат также с названием "Психея" в 2022 году, который прилетит к астероиду в 2026 году.

[ + – ] Космический аппарат NASA "Психея". Фото: NASA

Студент Университета Аризоны Дэвид Кантилло является ведущим автором нового исследования, в котором говорится, что Психея на 82,5% состоит из металла, на 7% из пироксена с низким содержанием железа и на 10,5% из углеродистого хондрита, который, вероятно, возник в результате столкновения с другими астероидами. Кантилло и другие авторы исследования подсчитали, что объемная плотность Психеи, также известная как пористость, которая указывает на то, сколько пустого пространства находится внутри, составляет около 35%.

Эти данные отличаются от прошлых анализов состава Психеи, исходя из которых ученые пришли к выводу, что астероид может содержать до 95% металла и быть намного плотнее.

"Эта разница в оценках содержания металлов и плотности достаточно интересна, потому что она показывает, что Психея более видоизмененный астероид, чем считалось ранее", — говорит Кантилло.

Вместо того, чтобы быть цельным обнаженным ядром ранней планеты, астероид может быть на самом деле грудой камней, подобно другому тщательно изученному астероиду — Бенну. Университет Аризоны возглавляет группу научной миссии NASA OSIRIS-REx, в рамках которой аппарат с одноименным названием, взял образцы породы с поверхности Бенну, и сейчас возвращается на Землю.

"Было бы неожиданно узнать, что Психея – это груда камней, но наши данные по-прежнему показывают низкую плотность, несмотря на высокое содержание металлов", — говорит Кантилло.

Астероид, по оценкам ученых, содержит около 1% массы всех тел пояса астероидов. Он был впервые обнаружен итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом в 1852 году, это был 16-й астероид из когда-либо обнаруженных.

"Более низкое, чем считалось ранее, содержание металла означает, что астероид мог подвергнуться столкновениям с астероидами, содержащими более распространенные углеродистые хондриты, которые оставили наблюдаемый нами поверхностный слой", — говорит Кантилло. Подобное уже наблюдалось на астероиде Веста космическим аппаратом NASA Dawn.

Астероид Психея оценивается в 10 000 квадриллионов долларов (это 10 000 долларов, за которыми следуют еще 15 нулей), но новое исследование может немного обесценить богатый железом астероид.

"Это первое исследование, в котором установлены более точные данные содержания астероида", — говорит Кантилло.

Другой хорошо изученный астероид, Бенну, содержит много углеродистого хондрита и имеет пористость более 50%, что является классической характеристикой груды камней.

Такая высокая пористость характерна для относительно небольших и маломассивных объектов, таких как Бенну, потому что слабое гравитационное поле не позволяет горным породам астероида слишком плотно складываться вместе. Но для намного большего объекта, такого как Психея, такая пористость является неожиданностью.

"Возможность изучить обнаженное ядро ​​планетезималя выпадает крайне редко, поэтому NASA отправляет туда космический аппарат", — говорит Кантилло, — "но наша работа показывает, что Психея намного интереснее, чем ожидалось".

Предыдущие оценки состава Психеи были сделаны путем анализа солнечного света, отраженного от ее поверхности. Структура света соответствовал структуре других металлических предметов. Кантилло и его сотрудники вместо этого воссоздали реголит астероида, рыхлый материал каменистой поверхности, путем смешивания различных материалов в лаборатории и анализа структуры света, пока они не совпали с данными, полученными от наблюдения за астероидом с помощью телескопа.

Исследователи также считают, что углеродсодержащий материал на поверхности Психеи богат водой, поэтому в следующем исследовании они будут объединять данные, полученные с наземных телескопов и космических аппаратов, касательно других астероидов, чтобы определить количество присутствующей воды.