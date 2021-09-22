Дорогоцінний астероїд: NASA відправить до Психеї зонд з футуристичним двигуном (фото)
Апарат космічного агентства повинен досягти найдорожчго астероїда у 2026 році.
У наступному році NASA планує відправити до найдорожчого астероїда (16) Психея космічний апарат із досить незвичайним двигуном, пише Daily Mail.
Розробкою космічного корабля займається Лабораторія реактивного руху NASA (JPL), він призначений для дослідження незвичайного об'єкту, який може виявитися ядром зруйнованої планети.
Запуск корабля, який також називається "Психея", відбудеться в серпні 2022 році, йому буде потрібно 3,5 року, щоб дістатися до пункту призначення. Для того, щоб подолати таку відстань у космосі, апарат використовуватиме сонячну електричну силову установку та резервуар з ксеноном. Цей газ найчастіше використовується в автомобільних фарах і плазмових телевізорах.
Чотири двигуни використовуватимуть електромагнітне поле, щоб прискорювати та викидати заряджені атоми ксенону. Так створюватиметься тяга і синє світіння.
Подібну технологію ще ніколи не використовували для далеких польотів, оскільки вона дає досить слабку тягу. Але, незважаючи на це, навіть такої тяги вистачить, щоб надати прискорення апарату в космосі. Без атмосферного опору апарат повинен розігнатися до понад 300 тис. км/год.
Сам астероїд розташований приблизно в 370 млн км від Землі, але апарату доведеться подолати більшу відстань, щоб пройти повз Марс і отримати від нього гравітаційну допомогу.
У космос корабель доставить ракета носій SpaceX Falcon Heavy. Але інша частина польоту, яка почнеться після відстиковки від ракети-носія, повністю залежатиме від сонячної електричної тяги.
Великі сонячні батареї перетворюватимуть сонячне світло на електрику, яка необхідна для роботи двигунів корабля. За словами розробників, установка, відома як двигун на ефекті Холла, є настільки ефективною, що може працювати без зупинок протягом багатьох років.
Відзначається, що під час польоту "Психея" буде нести на своєму борту 922 кг ксенону.
Інженери в NASA підрахували, що місія спалила б у 5 разів більше палива, якби використовувалися традиційні хімічні двигуни.
"На самому початку, коли ми тільки почали розробляти місію, ми говорили лише про сонячну електричну тягу. Без цього в нас би просто не було місії "Психея", — заявила провідна дослідниця місії з Університету штату Арізона Лінді Елкінса-Тантон.
На думку вчених, астероїд (16) Психея містить поклади металів, ціна яких становить близько 10 000 квадрильйонів доларів.
Правда, одне з недавніх досліджень показало, що Психея, можливо, містить не так багато металу, а також досить пористий. Раніше передбачалося, що астероїд на 95% складається з металу.
Нові дані показують, що Психея може на 82,5% складатися з металу, а ще на 7% з піроксену і на 10,5% з вуглецевих хондритів.