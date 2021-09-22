Дорогоцінний астероїд: NASA відправить до Психеї зонд з футуристичним двигуном (фото)

Апарат космічного агентства повинен досягти найдорожчго астероїда у 2026 році.

У наступному році NASA планує відправити до найдорожчого астероїда (16) Психея космічний апарат із досить незвичайним двигуном, пише Daily Mail.

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Розробкою космічного корабля займається Лабораторія реактивного руху NASA (JPL), він призначений для дослідження незвичайного об'єкту, який може виявитися ядром зруйнованої планети.

Запуск корабля, який також називається "Психея", відбудеться в серпні 2022 році, йому буде потрібно 3,5 року, щоб дістатися до пункту призначення. Для того, щоб подолати таку відстань у космосі, апарат використовуватиме сонячну електричну силову установку та резервуар з ксеноном. Цей газ найчастіше використовується в автомобільних фарах і плазмових телевізорах.

[ + – ] Двигун апарату "Психея" Фото: Titan

Чотири двигуни використовуватимуть електромагнітне поле, щоб прискорювати та викидати заряджені атоми ксенону. Так створюватиметься тяга і синє світіння.

Подібну технологію ще ніколи не використовували для далеких польотів, оскільки вона дає досить слабку тягу. Але, незважаючи на це, навіть такої тяги вистачить, щоб надати прискорення апарату в космосі. Без атмосферного опору апарат повинен розігнатися до понад 300 тис. км/год.

Сам астероїд розташований приблизно в 370 млн км від Землі, але апарату доведеться подолати більшу відстань, щоб пройти повз Марс і отримати від нього гравітаційну допомогу.

[ + – ] Астероїд (16) Психея Фото: Titan

У космос корабель доставить ракета носій SpaceX Falcon Heavy. Але інша частина польоту, яка почнеться після відстиковки від ракети-носія, повністю залежатиме від сонячної електричної тяги.

Великі сонячні батареї перетворюватимуть сонячне світло на електрику, яка необхідна для роботи двигунів корабля. За словами розробників, установка, відома як двигун на ефекті Холла, є настільки ефективною, що може працювати без зупинок протягом багатьох років.

Відзначається, що під час польоту "Психея" буде нести на своєму борту 922 кг ксенону.

[ + – ] Сонячні батареї космічного корабля Фото: Titan

Інженери в NASA підрахували, що місія спалила б у 5 разів більше палива, якби використовувалися традиційні хімічні двигуни.

"На самому початку, коли ми тільки почали розробляти місію, ми говорили лише про сонячну електричну тягу. Без цього в нас би просто не було місії "Психея", — заявила провідна дослідниця місії з Університету штату Арізона Лінді Елкінса-Тантон.

На думку вчених, астероїд (16) Психея містить поклади металів, ціна яких становить близько 10 000 квадрильйонів доларів.

Правда, одне з недавніх досліджень показало, що Психея, можливо, містить не так багато металу, а також досить пористий. Раніше передбачалося, що астероїд на 95% складається з металу.

Нові дані показують, що Психея може на 82,5% складатися з металу, а ще на 7% з піроксену і на 10,5% з вуглецевих хондритів.