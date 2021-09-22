Драгоценный астероид: NASA отправит к Психея зонд с футуристическим двигателем (фото)

Аппарат космического агентства должен добраться до самого дорогого астероида в 2026 году.

В следующем году NASA планирует отправить к самому дорогому астероиду (16) Психея космический аппарат с довольно необычным двигателем, пишет Daily Mail.

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Разработкой космического корабля занимается Лаборатория реактивного движения NASA (JPL), он предназначен для исследования необычного объекта, который может оказаться ядром разрушенной планеты.

Запуск корабля, который также называется "Психея", состоится в августе 2022 году, ему потребуется 3,5 года, чтобы добраться до пункта назначения. Для того, чтобы преодолеть такое расстояние в космосе, аппарату будет использовать солнечную электрическую силовую установку и резервуар с ксеноном. Этот газ зачастую используется в автомобильных фарах и плазменных телевизорах.

[ + – ] Двигатель аппарата "Психея" Фото: NASA/JPL

Четыре двигателя будут использовать электромагнитное поле, чтобы ускорять и выбрасывать заряженные атомы ксенона. Таким образом будет создаваться тяга и синее свечение.

Подобная технология еще никогда не использовалась для дальних полетов, так как дает достаточно слабую тягу. Но несмотря на это, даже такой тяги хватит, чтобы придать ускорения аппарату в космосе. Без атмосферного сопротивления аппарат должен разогнаться до более 300 тыс. км/ч.

Сам астероид находится примерно в 370 млн км от Земли, но аппарату придется преодолеть большее расстояние, чтобы пройти мимо Марса и получить от него гравитационную помощь.

[ + – ] Астероид (16) Психея Фото: NASA/JPL

В космос корабль доставит ракета носитель SpaceX Falcon Heavy. Но остальная часть полета, которая начнется после отстыковки от ракеты-носителя, будет полностью зависеть от солнечной электрической тяги.

Большие солнечные батареи будут преобразовывать солнечный свет в электричество, которое необходимо для работы двигателей корабля. По словам разработчиков установка, известная как двигатель на эффекте Холла, является настолько эффективной, что может работать без остановок в течение многих лет.

Отмечается, что во время полет "Психея" будет нести на своем борту 922 кг ксенона.

[ + – ] Солнечные батареи космического корабля Фото: NASA/JPL

Инженеры в NASA подсчитали, что миссия сожгла бы в 5 раз больше топлива, если бы использовались традиционные химические двигатели.

"В самом начале, когда мы только начали разрабатывать миссию, мы говорили лишь о солнечной электрической тяге. Без этого у нас бы просто не было миссии "Психея", – заявила ведущий исследователь миссии из Университета штата Аризона Линди Элкинс-Тантон.

По мнению ученых, астероид (16) Психея содержит залежи металлов, цена которых составляет около 10 000 квадриллионов долларов.

Правда, одно из недавних исследований показало, что Психея возможно, содержит не так много металла, а также достаточно пористый. Ранее предполагалось, что астероид на 95% состоит из металла.

Новые данные показывают, что Психея может на 82,5% состоять из металла, а еще на 7% из пироксена и на 10,5% из углеродистого хондрита.