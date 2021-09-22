Драгоценный астероид: NASA отправит к Психея зонд с футуристическим двигателем (фото)
Аппарат космического агентства должен добраться до самого дорогого астероида в 2026 году.
В следующем году NASA планирует отправить к самому дорогому астероиду (16) Психея космический аппарат с довольно необычным двигателем, пишет Daily Mail.
Разработкой космического корабля занимается Лаборатория реактивного движения NASA (JPL), он предназначен для исследования необычного объекта, который может оказаться ядром разрушенной планеты.
Запуск корабля, который также называется "Психея", состоится в августе 2022 году, ему потребуется 3,5 года, чтобы добраться до пункта назначения. Для того, чтобы преодолеть такое расстояние в космосе, аппарату будет использовать солнечную электрическую силовую установку и резервуар с ксеноном. Этот газ зачастую используется в автомобильных фарах и плазменных телевизорах.
Четыре двигателя будут использовать электромагнитное поле, чтобы ускорять и выбрасывать заряженные атомы ксенона. Таким образом будет создаваться тяга и синее свечение.
Подобная технология еще никогда не использовалась для дальних полетов, так как дает достаточно слабую тягу. Но несмотря на это, даже такой тяги хватит, чтобы придать ускорения аппарату в космосе. Без атмосферного сопротивления аппарат должен разогнаться до более 300 тыс. км/ч.
Сам астероид находится примерно в 370 млн км от Земли, но аппарату придется преодолеть большее расстояние, чтобы пройти мимо Марса и получить от него гравитационную помощь.
В космос корабль доставит ракета носитель SpaceX Falcon Heavy. Но остальная часть полета, которая начнется после отстыковки от ракеты-носителя, будет полностью зависеть от солнечной электрической тяги.
Большие солнечные батареи будут преобразовывать солнечный свет в электричество, которое необходимо для работы двигателей корабля. По словам разработчиков установка, известная как двигатель на эффекте Холла, является настолько эффективной, что может работать без остановок в течение многих лет.
Отмечается, что во время полет "Психея" будет нести на своем борту 922 кг ксенона.
Инженеры в NASA подсчитали, что миссия сожгла бы в 5 раз больше топлива, если бы использовались традиционные химические двигатели.
"В самом начале, когда мы только начали разрабатывать миссию, мы говорили лишь о солнечной электрической тяге. Без этого у нас бы просто не было миссии "Психея", – заявила ведущий исследователь миссии из Университета штата Аризона Линди Элкинс-Тантон.
По мнению ученых, астероид (16) Психея содержит залежи металлов, цена которых составляет около 10 000 квадриллионов долларов.
Правда, одно из недавних исследований показало, что Психея возможно, содержит не так много металла, а также достаточно пористый. Ранее предполагалось, что астероид на 95% состоит из металла.
Новые данные показывают, что Психея может на 82,5% состоять из металла, а еще на 7% из пироксена и на 10,5% из углеродистого хондрита.