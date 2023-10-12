Компоненти життя: що виявили вчені NASA у зразках небезпечного астероїда Бенну (фото)

Учені оприлюднили результати дослідження і, можливо, це ключ до розгадки походження життя на Землі.

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Космічний апарат OSIRIS-REx, який зібрав зразки породи з потенційно небезпечного для Землі астероїда Бенну, доставив їх на Землю наприкінці вересня. Вчені з NASA провели перше дослідження зразків і представили свої попередні результати. Вони показують, що космічний камінь багатий як на воду, так і на вуглець, пише Space.

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Астероїд Бенну Фото: NASA

Космічний апарат OSIRIS-REx вирушив для дослідження навколоземного астероїда Бенну (ширина приблизно 500 м) 2016 року і вже за 2 роки досяг своєї мети. Восени 2020-го року апарат NASA зібрав зразки місцевої породи та вирушив у подорож до Землі.

Таким чином апарат OSIRIS-REx збирав зразки місцевої породи з поверхні астероїда Бенну Фото: NASA

24 вересня OSIRIS-REx, перебуваючи в десятках тисяч кілометрів від нашої планети, відправив капсулу зі зразками на Землю, яка успішно приземлилася на території штату Юта, США. Загалом у капсулі містилося 250 грамів зразків породи астероїди Бенну.

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Цей астероїд вважається потенційно небезпечним для Землі, адже існує досить висока ймовірність того, що в 2182 році він може впасти на нашу планету. Але вчених більше цікавило те, з чого складається цей астероїд, адже він може нести в собі компоненти, необхідні для створення життя.

У цій капсулі перебували зразки з астероїда Бенну Фото: NASA

Як показали перші результати дослідження, зразки породи з астероїда Бенну містять воду, а також багато вуглецю. Багато вчених давно вважають, що такі астероїди в далекому минулому Землі під час падінь на нашу планету якраз і стали джерелами необхідних для появи життя компонентів.

Наприклад, вважається, що приблизно 4-4,5 млрд років тому, а вік астероїда Бенну оцінюється якраз у 4,5 млрд років, схожі астероїди принесли воду на Землю і вона стала придатною для життя. А все життя на Землі засноване на вуглеці, який утворює зв'язки з іншими елементами для виробництва білків і ферментів, а також будівельних блоків ДНК і РНК.

Як показали перші результати дослідження, зразки породи з астероїда Бенну містять воду, а також багато вуглецю Фото: NASA

Успішна доставка зразків астероїда на Землю для NASA є надважливим досягненням. Адже американці вперше змогли здійснити подібну місію. До цього лише японські космічні апарати двічі, у 2010 та 2020 роках, доставляли на Землю зразки з астероїдів. Але такої кількості зразків не було зібрано під час минулих місій.

Вчені з NASA заявили, що дослідження триватимуть дуже довго і про нові відкриття, які стосуються астероїда Бенну, вони повідомлятимуть громадськості. 30% всього зібраного матеріалу на Бенну NASA збирається віддати вченим з інших країн світу.

30% усього зібраного матеріалу на Бенну NASA збирається віддати вченим з інших країн світу Фото: NASA

Що стосується космічного апарату OSIRIS-REx, то його місія в космосі не закінчилася. Тепер він летить до іншого астероїда, який також вважається потенційно небезпечним, і називається він Апофіс. До цього космічного каменя апарат NASA прибуде у 2029 році. Але тепер OSIRIS-REx має іншу назву — OSIRIS-APEX.

Фокус уже писав про те, як відбувся спуск капсули зі зразками, зібраними з астероїда Бенну.

Також Фокус писав про те, що місія зі збору зразків з астероїда Бенну мало не закінчилася катастрофою.

Нагадуємо, що NASA показало унікальні кадри, на яких видно, як саме, перебуваючи далеко в космосі, апарат OSIRIS-REx відправив набір зразків на Землю, як уже писав Фокус.