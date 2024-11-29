Диво сталося з "Вояджером-1": що трапилося на відстані 24,9 млрд кілометрів від Землі

Команда NASA підтвердила, що космічний апарат, запущений 1977 року, знову в строю.

Космічний апарат NASA "Вояджер-1" відновив свою роботу, регулярно відправляючи наукові дані на Землю з відстані близько 24,9 млрд кілометрів, пише IFLScience.

Майже півстоліття зонди, які були запущені 1977 року, вивчали різні небесні об'єкти на шляху до зовнішніх меж Сонячної системи. Але запас палива, що зменшується, змусив NASA відключити більшу частину наукових приладів, щоб апарати змогли продовжити свій шлях.

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За останній рік у "Вояджера-1" також сталося кілька технічних збоїв, коли апарат відправляв на Землю безглузді сигнали протягом 6 місяців. Під час останнього збою, який стався 19 жовтня, космічний апарат взагалі перестав надсилати будь-які сигнали додому.

Цю проблему вирішив бортовий комп'ютер, який перемикнувся на передавач, який не використовували з 1981 року.

"Система захисту "Вояджер-1" спрацювала двічі та вимкнула передавач X-діапазону, переключивши апарат на другий радіопередавач S-діапазону", — каже Тоні Грейсіус із NASA.

Він підкреслив, що передавач S-діапазону справді споживає менше енергії, але використовувався апаратом дуже давно. Також цей сигнал значно слабший, тому команда не була впевнена в тому, що його можна буде виявити із Землі. Але інженери Deep Space Network все ж змогли це зробити.

В останній заяві в NASA підтвердили, що їм вдалося заново запустити передавач X-діапазону. Космічний апарат також зміг відновити збір даних за допомогою чотирьох наукових приладів, які все ще працюють.

Наразі вчені намагаються повернути апарат у той стан, у якому він був до останнього збою.

Експерти кажуть, що за належного везіння апарат може пропрацювати ще кілька років.

Нагадаємо, 35 років тому зонд "Вояджер-2" зробив перший в історії знімок Нептуна крупним планом. Фотографія Нептуна стала останнім зображенням об'єкта Сонячної системи для одного з найдальших зондів NASA в космосі.