35 років тому зонд "Вояджер-2" зробив перший в історії знімок Нептуна крупним планом (фото)

Фотографія Нептуна стала останнім зображенням об'єкта Сонячної системи для одного з найдальших зондів NASA в космосі.

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25 серпня 1989 року космічний апарат NASA "Вояджер-2" зробив перший в історії знімок планети Нептун з близької відстані. Цей зонд на сьогоднішній день є єдиним апаратом, який вивчав восьму і найдальшу планету від Сонця. Нагадуємо, що цей крижаний гігант розташований на відстані приблизно 4,5 млрд км від нашої зірки. Для порівняння Землю і Сонце розділяють приблизно 150 млн км, пише Live Science.

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Зонди NASA "Вояджер-1" і "Вояджер-2" назавжди увійшли в історію, адже є поки що єдиними апаратами, що залишили межі Сонячної системи і вирушили в міжзоряний простір. Також ці зонди зробили значний внесок у вивчення найдальших планет Сонячної системи.

Рівно 35 років тому "Вояджер-2" пролетів повз Нептуна на відстані приблизно 4400 км і вперше вчені змогли отримати зображення крижаного гіганта крупним планом.

Рівно 35 років тому "Вояджер-2" пролетів повз Нептуна на відстані приблизно 4400 км і вперше вчені змогли отримати зображення крижаного гіганта крупним планом Фото: NASA

На цій фотографії Нептун показаний у темно синьому кольорі з домішками червоного і тривалий час вважалося, що саме так виглядає ця планета. Лише на початку 2024 року вчені знову обробили старі знімки і виявилося, що справжній колір Нептуна — світліший блакитний із зеленим.

Фотографія Нептуна була зроблена з використанням фільтрів. Використовували синій і зелений фільтри разом із фільтром, що пропускає світло на довжині хвилі, яку поглинає метан.

За словами вчених, в атмосфері Нептуна переважають водень і гелій, але метан надає планеті синього кольору, поглинаючи червоне світло. Фільтри роблять метан темно-синім на історичному знімку, але вони також показують напівпрозорий шар туману по всій планеті. Яскраво-червоний край навколо Нептуна викликаний туманом, який розсіює сонячне світло на великих висотах, над більшою частиною метану.

Тепер учені вважають, що Нептун виглядає саме так Фото: NASA

Зонд "Вояджер-2" зробив першу в історії фотографію Нептуна крупним планом через 12 років після запуску в космос. Перед цим апарат зробив зображення Юпітера 1979 року, Сатурна 1981 року і Урана в 1985 року.

Коли зонд NASA підлетів до Нептуна, він також наблизився до двох супутників планети: Тритона і Нереїди. Завдяки даним "Вояджера-2" вчені відкрили 6 нових супутників планети. Станом на серпень 2024 року відомо, що Нептун має 16 супутників і 8 із них виявили вже у 21 столітті.

Фотографія Нептуна стала останнім зображенням об'єкта Сонячної системи для одного з найдальших зондів NASA в космосі. "Вояджер-2" увійшов у міжзоряний простір 5 листопада 2018 року і попри деякі технічні проблеми, продовжує працювати.

Нагадуємо, що Нептун майже в 4 рази більший за Землю за розміром і майже в 17 разів більший за масою. Температура на крижаному гіганті опускається до мінус 220 градусів Цельсія. Але це не найхолодніша планета в Сонячній системі, як може здатися. Про те, який світ має такий статус, Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що скільки насправді існує карликових планет у Сонячній системі. Найвідомішим таким світом є Плутон, який 18 років тому перестали вважати звичайною планетою.