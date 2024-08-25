Не тільки Плутон. Карликові планети Сонячної системи: скільки їх насправді (фото)

На жаль, для деяких вчених і любителів астрономії, Плутон перестав бути планетою багато років тому. Але існує ще кілька карликових планет і об'єктів, які можуть ними бути.

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У 2006 році Міжнародний астрономічний союз проголосував за нове визначення того, який об'єкт можна вважати планетою. У результаті Плутон став карликовою планетою Сонячної системи, і це рішення досі вважають спірним деякі вчені та любителі астрономії. З іншого боку, відтоді карликові планети набули більшої популярності, ніж раніше, пише IFLScience.

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Наразі відомо про те, що в Сонячній системі існує 8 звичайних планет і 5 карликових планет. Це такі об'єкти в порядку віддалення від Сонця:

Церера — це найбільший об'єкт у головному поясі астероїдів і його ще 50 років тому вважали звичайною планетою. Діаметр Церери становить понад 900 км і вона не має супутників.

Церера Фото: NASA

Плутон — найбільша карликова планета, діаметром понад 2300 км, у якої є 5 супутників.

Плутон Фото: NASA

Макемаке є транснептуновим об'єктом, має 1 супутник і його діаметр становить приблизно 1500 км.

Макемаке Фото: NASA

Хаумеа має 2 супутники, і ця карликова планета має середній радіус 816 км.

Хаумеа і два її супутники Фото: NASA

Але є ще Еріда із середнім радіусом 1160 км, яка є найдальшою карликовою планетою. Саме її відкриття 2005 року дало підстави припускати, що класифікацію звичайних планет варто переглянути.

Еріда Фото: NASA

Наразі вважається, що планета повинна обертатися навколо Сонця, бути досить великою, щоб мати приблизно круглу форму і повинна мати здатність розчистити район своєї орбіти від інших об'єктів. Карликові планети виконують перші два пункти, але не третій. Цей стан можна оцінити різними способами, включно зі співвідношенням між масою небесного тіла і рештою матерії на його орбіті. У планет це співвідношення в 100 000 разів більше, ніж у карликових планет.

Так може виглядати Еріда Фото: NASA

Хоча поки що відомо про п'ять карликових планет у Сонячній системі, астрономи пропонують надати цей статус ще кільком об'єктам. Це 4 транснептунових об'єкти, які Міжнародний астрономічний союз не прийняв за карликову планету: Седна, Квавар, Орк і Гун-гун.

Є питання про їхню форму, яка є не зовсім круглою, але те ж саме можна сказати і про карликову планету Хаумеа. У 2017 році спостереження показало, що вона набагато більш сплющена, ніж спочатку передбачалося.

Є питання про їхню форму, яка є не зовсім круглою, але те ж саме можна сказати і про карликову планету Хаумеа. У 2017 році спостереження показало, що вона набагато більш сплющена, ніж спочатку передбачалося. Ілюстрація Фото: wikipedia

Поки не зрозуміло, чи позбудеться Хаумеа статусу карликової планети і чи отримають цей статус інші запропоновані об'єкти. На останній Генеральній асамблеї Міжнародного астрономічного союзу було уточнено ознаки планети, щоб можна було віднести до них понад 5 000 об'єктів, виявлених за межами Сонячної системи. Нове визначення планети охоплює обертання навколо будь-якої зірки або коричневого карлика і наявність маси більш ніж 10 у 23 ступені кг.

Можливо буде внесено зміни і до визначення карликових планет, які виключать, наприклад, більш круглу форму.

Як уже писав Фокус, NASA вирішило, як повернути астронавтів МКС на Землю, які застрягли в космосі на кілька місяців, хоча давно мали повернутися назад. Було ухвалено рішення, що астронавти повернутися додому тільки наступного року і не там кораблі, на якому прибули на орбіту.

Також Фокус писав про дві планети Сонячної системи, які мають найекстремальніші температури. Виявляється, це не перша і не остання планета від Сонця.