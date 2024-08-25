35 лет назад зонд "Вояджер-2" сделал первый в истории снимок Нептуна крупным планом (фото)

Фотография Нептуна стала последним изображением объекта Солнечной системы для одного из самых далеких зондов NASA в космосе.

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25 августа 1989 года космический аппарат NASA "Вояджер-2" сделал первый в истории снимок планеты Нептун с близкого расстояния. Этот зонд на сегодняшний день является единственным аппаратом, который изучал восьмую и самую далекую планету от Солнца. Напоминаем, что этот ледяной гигант находится на расстоянии примерно 4,5 млрд км от нашей звезды. Для сравнения Землю и Солнце разделяют примерно 150 млн км, пишет Live Science.

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Зонды NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2" навсегда вошли в историю, ведь являются пока что единственными аппаратами, которые покинули пределы Солнечной системы и отправились в межзвездное пространство. Также эти зонды внесли значительный вклад в изучение самых далеких планет Солнечной системы.

Ровно 35 лет назад "Вояджер-2" пролетел мимо Нептуна на расстоянии примерно 4400 км и впервые ученые смогли получить изображение ледяного гиганта крупным планом.

Ровно 35 лет назад "Вояджер-2" пролетел мимо Нептуна на расстоянии примерно 4400 км и впервые ученые смогли получить изображение ледяного гиганта крупным планом Фото: NASA

На этой фотографии Нептун показан в темно синем цвете с примесями красного и долгое время считалось, что именно так выглядит эта планета. Только в начале 2024 года ученые снова обработали старые снимки и оказалось, что настоящий цвет Нептуна — более светлый голубой с зеленым.

Фотография Нептуна была сделаны с использованием фильтров. Использовались синий и зеленый фильтры вместе с фильтром, пропускающим свет на длине волны, поглощаемой метаном.

По словам ученых, в атмосфере Нептуна преобладают водород и гелий, но метан придает планете синий цвет, поглощая красный свет. Фильтры делают метан темно-синим на историческом снимке, но они также показывают полупрозрачный слой тумана по всей планете. Ярко-красный край вокруг Нептуна вызван туманом, который рассеивает солнечный свет на больших высотах, над большей частью метана.

Теперь ученые считают, что Нептун выглядит именно так Фото: NASA

Зонд "Вояджер-2" сделал первую в истории фотографию Нептуна крупным планом через 12 лет после запуска в космос. Перед этим аппарат сделал изображение Юпитера в 1979 году, Сатурна в 1981 году и Урана в в 1985 году.

Когда зонд NASA подлетел к Нептуну, он также приблизился к двум спутникам планеты: Тритону и Нереиде. Благодаря данным "Вояджер-2" ученые открыли 6 новых спутников планеты. По состоянию на август 2024 года известно, что у Нептуна есть 16 спутников и 8 из них обнаружили уже в 21 веке.

Фотография Нептуна стала последним изображением объекта Солнечной системы для одного из самых далеких зондов NASA в космосе. "Вояджер-2" вошел в межзвездное пространство 5 ноября 2018 года и несмотря на некоторые технические проблемы, продолжает работать.

Напоминаем, что Нептун почти в 4 раза больше Земли по размеру и почти в 17 раз больше по массе. Температура на ледяном гиганте опускается до минус 220 градусов Цельсия. Но это не самая холодная планета в Солнечной системе, как может показаться. О том, какой мир имеет такой статус, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что сколько на самом деле существует карликовых планет в Солнечной системе. Самым известным таким миром является Плутон, который 18 лет назад перестали считать обычной планетой.