Чудо произошло с "Вояджер-1": что случилось на расстоянии 24,9 млрд километров от Земли

Команда NASA подтвердила, что космический аппарат, запущенный в 1977 году, снова в строю.

Космический аппарат NASA "Вояджер-1" возобновил свою работу, регулярно отправляя научные данные на Землю с расстояния около 24,9 млрд километров, пишет IFLScience.

Почти полвека зонды, которые были запущены в 1977 году, изучали разные небесные объекты по пути к внешним пределам Солнечной системы. Но уменьшающийся запас топлива вынудил NASA отключить большую часть научных приборов, чтобы аппараты смогли продолжить свой путь.

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За последний год у "Вояджер-1" также произошло несколько технических сбоев, когда аппарат отправлял на Землю бессмысленные сигналы на протяжении 6 месяцев. Во время последнего сбоя, который произошел 19 октября, космический аппарат вообще перестал отправлять какие-либо сигналы домой.

Эта проблема была решена бортовым компьютером, который переключился на передатчик, не использовавшийся с 1981 года.

"Система защиты "Вояджер-1" сработала дважды и отключила передатчик X-диапазона, переключив аппарат на второй радиопередатчик S-диапазона", — говорит Тони Грейсиус из NASA.

Он подчеркнул, что передатчик S-диапазона действительно потребляет меньше энергии, но использовался аппаратом очень давно. Также этот сигнал значительно слабее, поэтому команда не была уверена в том, что его можно будет обнаружить с Земли. Но инженеры Deep Space Network все же смогли это сделать.

В последнем заявлении в NASA подтвердили, что им удалось заново запустить передатчик X-диапазона. Космический аппарат также смог возобновить сбор данных с помощью четырех научных приборов, которые все еще работают.

На данный момент ученые пытаются вернуть аппарат в то состояние, в котором он было до последнего сбоя.

Эксперты говорят, что при должно везении аппарат может проработать еще несколько лет.

Напомним, 35 лет назад зонд "Вояджер-2" сделал первый в истории снимок Нептуна крупным планом. Фотография Нептуна стала последним изображением объекта Солнечной системы для одного из самых далеких зондов NASA в космосе.