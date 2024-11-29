Виглядають дивно: виявлено галактики, які кидають виклик головній моделі Всесвіту (фото)

Ідеальне розташування галактик на майже прямій лінії суперечить основам космологічної моделі Всесвіту під назвою Модель Лямбда-СDM.

Астрономи виявили групу з п'яти карликових галактик, які, на подив вчених, розташовані майже на прямій лінії в космосі, при цьому більшість з них обертаються в одному напрямку. Такі особливості не можна пояснити за допомогою головної моделі Всесвіту, заснованої на існуванні холодної темної матерії, під назвою Модель Лямбда-СDM. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Модель Лямбда-СDM припускає, що темна матерія, тобто загадкова невидима форма матерії, допомагає утримувати за допомогою гравітації великомасштабні структури, такі, як галактики. При цьому темна матерія допомогла цим галактикам сформуватися в ранньому Всесвіті. Згідно з головною моделлю Всесвіту, темна матерія спричиняє появу невпорядкованих груп галактик. Тобто галактики не повинні бути розміщені майже на прямій лінії в космосі.

Проте астрономи виявили п'ять дивно пов'язаних між собою галактик, які розташовані в ізольованій ділянці космосу приблизно за 117 млн світлових років від нас. При цьому галактики вишикувані в майже вертикальну лінію з півночі на південь у тривимірній карті космосу. Вчені також з'ясували, що три з п'яти галактик мають однаковий напрямок обертання. Їхні північні частини віддаляються від нас, а південні — наближаються до нас.

Астрономи виявили п'ять дивно пов'язаних між собою галактик, які розташовані в ізольованій ділянці космосу приблизно за 117 млн світлових років від нас Фото: space.com

Науковці вважають, що найкраще пояснити дивні особливості пов'язаних між собою галактик можна тим, що вони були створені з одного й того ж згустку газу. Але це суперечить концепції холодної темної матерії, яка є основою Моделі Лямбда-СDM, що описує еволюцію Всесвіту. Галактики й особливо карликові галактики не можуть мати таке розташування.

За словами вчених, точні відстані до галактик невідомі, а тому складно побудувати повну тривимірну картину їхнього положення в космосі. Але якщо ж ці галактики розміщені на одній лінії, то найімовірніше це можна пояснити за допомогою не холодної, а теплої темної матерії. Це гіпотетична форма темної матерії, частинки якої відрізняються від частинок холодної темної матерії, особливо якщо йдеться про те, як вони збиралися разом у ранньому Всесвіті.

За словами астрономів, частинки теплої темної матерії не збираються разом так само добре, як частинки холодної темної матерії, що могло сприяти утворенню галактик з однієї і тієї ж газової хмари газу. У результаті галактики стали більш синхронізованими між собою, як за положенням, так і за обертанням, що призвело до їхнього дивного зв'язку.

Але доказів існування теплої темної матерії поки що виявлено не було і поки що основою Моделі Лямба-СDM залишається холодна темна матерія. Якщо ж буде виявлено більше подібних галактик, то головну модель Всесвіту доведеться переглянути, вважають учені.

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