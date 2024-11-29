Ядерний шпигун і космічні станції: найбільші об'єкти, що впали на Землю з космосу (фото)

У цьому списку представлені найбільші космічні апарати, які врізалися в Землю без контролю, крім одного.

До початку космічної ери 1957 року єдиними об'єктами, які могли впасти на Землю з космосу, були метеорити, астероїди та іноді комети. Але сьогодні космічні деякі космічні апарати, що працювали на орбіті, іноді повертаються на Землю без контролю їхніх операторів. Ось деякі з найбільших космічних апаратів, які повернулися з космосу, пише Space.

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Супутник GOCE

Супутник Європейського космічного агентства GOCE впав на Землю 10 листопада 2013 року і зустрів вогняну смерть під час входу в атмосферу. Супутник важив приблизно 1 тонну, а його довжина становила понад 5 метрів. Це досить багато, але набагато більші апарати здійснювали неконтрольовані повернення в атмосферу.

Супутник UARS

Супутник UARS Фото: NASA

Американський 6,5-тонний супутник UARS мав довжину 10,7 метрів і ширину 4,5 метра і був запущений у космос для вивчення клімату у вересні 1991 року. UARS вивчав атмосферу Землі протягом 14 років. Він також надав важливу інформацію про кількість світла, що виходить від Сонця в ультрафіолетовому і видимому діапазонах довжин хвиль. Супутник вартістю 750 млн доларів упав на Землю у вересні 2011 року. Учені вважають, що приблизно 500 кг уламків впали на поверхню планети, адже не згоріли в атмосфері.

Skylab

Космічна станція Skylab Фото: NASA

NASA запустило космічну станцію Skylab вагою 85 тонн у 1973 році. Три рази там побували американські астронавти. Передбачалося, що станція перебуватиме на орбіті щонайменше 10 років, але вища, ніж очікувалося, активність Сонця нагріла і розширила атмосферу Землі, що призвело до зниження Skylab. NASA не могло контролювати вхід станції в атмосферу, а тому вона повернулася на Землю 11 липня 1979+ року, при цьому більша частина Skylab згоріла в атмосфері над Індійським океаном і Австралією. Деякі великі уламки вціліли і впали на території Австралії, але ніхто не постраждав.

Пегас 2

У 1965 році NASA запустило 11,6-тонний супутник Pegasus 2 для вивчення кількості мікрометеоритів на низькій навколоземній орбіті. Pegasus 2 збирав дані протягом приблизно трьох років, потім ще 11 років кружляв навколо Землі, протягом яких його орбіта ставала дедалі нижчою і нижчою. Нарешті, 3 листопада 1979 року частини супутника впали в Атлантичний океан.

Космічна станція "Салют-7"

Схема космічної станції "Салют-7" Фото: space.com

"Салют-7" була останньою з космічних станцій, запущених СРСР у рамках програми "Салют" з 1971 по 1982 рік. Її відправили в космос 19 квітня 1982 року, і вона перебувала на орбіті майже 9 років. При цьому радянські астронавти 6 разів побували на космічній станції. Вона була завдовжки 16 м і 4,15 м завширшки. Загальна маса станції становила приблизно 22 тонни.

Космічна станція "Салют-7" повернулася на Землю 7 лютого 1991 року, коли з нею був зістикований безпілотний космічний корабель "Космос-1686" вагою також 22 тонни. Цей комплекс згорів в атмосфері над Аргентиною і деякі уламки впали на землю. Ніхто не постраждав.

Шаттл "Колумбія"

Шаттл "Колумбія" Фото: NASA

Американський шатл "Коламбія" здійснив неконтрольоване повернення на Землю 1 лютого 2003 року. Він розвалився на частини над штатом Техас, коли повертався на Землю після 16-денної наукової місії. Усі сім астронавтів NASA на борту загинули, а 100-тонний шатл повністю згорів. Вважається, що катастрофа сталася через пошкодження теплозахисного екрана шатла.

Уламки шатла "Колумбія" Фото: NASA

Супутник "Космос 954"

Уламки супутника "Космос 954" Фото: space.com

Хоча цей радянський шпигунський супутник не був найбільшим супутником, що впав на Землю, він, можливо, був найстрашнішим. Супутник "Космос 954" вагою 3,8 тонни СРСР відправив у космос у вересні 1977 року, щоб стежити за переміщеннями американських атомних підводних човнів.

Супутник для отримання енергії використовував ядерний реактор, а тому його неконтрольоване падіння в січні 1978 року викликало загальне занепокоєння.

Супутник "Космос 954" розвалився на частини над Канадою і розкидав радіоактивні уламки на великій території країни. Канада зажадала від СРСР 6 млн доларів за відшкодування збитків, але отримала тільки 3 млн.

Китайська ракета "Чанчжен-7"

Пакдіння другого ступеня ракети "Чанчжен-7" Фото: space.com

6-тонний другий ступінь китайської ракети "Чанчжен-7" впав на Землю 27 липня 2016 року, створивши вражаючу вогняну кулю в небі над США. Ця ракета вивела на орбіту різні китайські демонстраційні технології.

Китайська космічна лабораторія "Тяньгун-1"

Художня ілюстрація падіння китайської космічної лабораторії "Тяньгун-1" на Землю. Фото: space.com

1 квітня 2018 року китайська космічна лабораторія "Тяньгун-1" впала на Землю і розвалилася на частини над Тихим океаном. Цей об'єкт мав довжину 10,4 м, а ширину — 3,4 м. При цьому важила космічна лабораторія понад 9 тонн.

"Тяньгун-1" було запущено на орбіту в 2011 році, і на ній 2 рази побували китайські астронавти в 2012 і в 2013 році. У березні 2016 року з "Тяньгун-1" було втрачено зв'язок, і вона почала неконтрольоване повернення на Землю.

Космічна станція "Мир"

Космічна станція "Мир" Фото: Wikipedia

Одним із найбільших космічних апаратів, які коли-небудь поверталися в атмосферу Землі, залишається величезна космічна станція "Мир", керована спочатку СРСР, а потім Росією. Ця станція впала на Землю 23 березня 2001 року.

На відміну від інших космічних апаратів у цьому списку, повернення станції "Міра" повністю контролювалося, і вона впала в Тихий океан. Через величезні розміри станції її було занесено до цього списку.

Космічну станцію "Мир", вагою 135 тонн збирали на орбіті з 1986 по 1996 рік. У підсумку вона перебувала в космосі 15 років. Довжина станції становила 19 м, а ширина — 31 м. За винятком двох періодів без екіпажу, на станції "Мир" постійно перебували астронавти до серпня 1999 року.

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