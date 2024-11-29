Колосальна сонячна буря обрушилася на Землю 2687 років тому: чому це небезпечно для нас

Якби така сама сонячна буря обрушилася на Землю зараз, то це спричинило б катастрофу нашого технологічно просунутого світу.

Землю постійно накривають сонячні бурі, які також відомі, як геомагнітні бурі. Вони виникають унаслідок підвищеної активності Сонця, коли на Землю потрапить багато випромінювання та заряджених сонячних частинок. Ці бурі провокують вихід з ладу супутників на орбіті, а також наземних енергосистем і систем зв'язку. Що сильніша сонячна буря, то вища загроза для нашого технологічного світу. За допомогою річних кілець стародавніх дерев, які діють, як капсули часу, вчені виявили доказ існування колосальної сонячної бурі, відомої як одна з подій Міяке. Ці явища настільки рідкісні, що за останні 14 500 років було зафіксовано лише 8 з них, і одне з останніх сталося між 664 і 663 роками до н.е., як з'ясували вчені. Дослідження опубліковано в журналі Communications Earth & Environment, пише Space.

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За словами авторів дослідження, людям дуже пощастило, що колосальна сонячна буря сталася 2687 років тому. Якби ця остання відома на сьогодні подія Міяке сталася сьогодні, то вона б мала катастрофічний вплив на наш технологічно просунутий світ. Це могло б призвести до повного відключення будь-яких видів зв'язку на Землі, можливо до зупинки роботи інтернету, а також порушило б роботу більшості енергосистем. Тобто це була б катастрофа глобального масштабу.

Події Міяке — це екстремальний тип активності Сонця, який вперше виявив японський фізик Фуса Міяке у 2012 році. Відмінною рисою цих подій є різке збільшення радіоактивних ізотопів вуглецю на Землі, зокрема вуглецю-14, виявленого в річних кільцях дерев.

Вуглець-14 — це радіоактивний ізотоп вуглецю, який утворюється в атмосфері під час взаємодії сонячного випромінювання з азотом. Зрештою вуглець-14 реагує з киснем і утворює вуглекислий газ. Потім вуглекислий газ потрапляє в дерева за допомогою фотосинтезу.

Вчені ретельно вивчили окремі річні кільця зі стародавніх зразків деревини, зібраних з мертвих дерев, похованих на берегах річок, а також з колод, викопаних під час археологічних розкопок. Потім основний компонент деревини, целюлозу, було спалено для визначення вмісту радіовуглецю.

Коли вчені знаходять підвищений рівень радіовуглецю в річних кільцях дерев, його порівнюють із підвищеним рівнем різних ізотопів, таких як берилій-10. Останній міститься в крижаних кернах, які дістають із льодовиків і крижаних щитів. Це ще одна капсула часу.

Так само, як вуглець-14, берилій-10 утворюється в атмосфері внаслідок потрапляння туди сонячного випромінювання і заряджених частинок, а потім разом з опадами потрапляє в лід.

Порівняння рівнів двох ізотопів показало, що колосальна сонячна буря накрила Землю між 664 і 663 роками до н.е. Вважається, що останні на сьогоднішній день відомі події Міяке відбулися між 774 і 775, а також між 993 і 994 роками нашої ери. Тобто в новому дослідження було виявлено подію, яка доповнює 7 відомих раніше.

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