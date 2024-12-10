Астрономы обнаружили самые маленькие камни в главном поясе астероидов: какой у них размер

Ученые нашли более сотни небольших космических камней между Марсом и Юпитером.

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Главный пояс астероидов расположен между орбитами Марса и Юпитера. Самые большие объекты в нем известны уже сотни лет, но ученые продолжают находить новые более мелкие космические камни в этом участке Солнечной системы. Теперь же астрономы обнаружили самые маленькие астероиды в главном поясе астероидов. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет IFLScience.

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Астрономы обнаружили много астероидов размером до 10 метров, которые часто подлетают к Земле, а иногда даже падают в атмосферу и сгорают в ней. Но найти астероиды такого же размера в главном поясе астероидов, расположенной в сотнях миллионов километров от нас очень сложно.

Авторы исследования использовали изображения, полученные во время поиска планет вне Солнечной системы, чтобы обнаружить более сотни самых маленьких космических камней в главном поясе астероидов. Эти камни имеют размер 10 и менее метров.

Ученые использовали самые современные графические процессоры для обработки тысяч изображений космоса. Сначала они использовали данные обзора SPECULOOS, а также данные телескопа в Антарктиде. Астрономам удалось найти большое количество новых астероидов в главном поясе астероидов. Но действительно большая удача их ждала при обработке данных космического телескопа Уэбб.

Этот телескоп изучает космос в инфракрасном диапазоне света, а астероиды ярче в инфракрасном диапазоне, чем свет, который они отражают от Солнца в видимых длинах волн. Телескоп Уэбб сделал более 10 000 снимков звезды TRAPPIST-1, расположенной в 40 световых годах от нас, вокруг корой вращаются есть семь планет размером с Землю. Эти изображения необходимы для изучения атмосфер этих планет, хотя пока не обнаружено доказательств, что атмосферы у данных миров есть.

С помощью изучения данных телескопа Уэбб астрономы сначала нашли восемь известных астероидов в главном поясе астероидов, а затем увидели 138 новых астероидов размером 10 и менее метров. Некоторые из них могут стать околоземными астероидами, ведь гравитационные возмущения подталкивают их ближе к Солнцу.

По словам ученых, они ожидали найти несколько новых космических камней, но обнаружили гораздо больше, чем ожидалось, особенно удалось найти самые маленькие камни.

Ученые считают, что более мелкие камни образуют в результате частых столкновений астероидов размером примерно 100 метров.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что мы неправильно понимаем Вселенную, ведь новое открытие указывает на наличие неизвестной силы. Ученые считают, что наше представление о Вселенной является неполным, и чтобы объяснить данные наблюдений должен существовать таинственный компонент.

Напоминаем, что в начале декабря в Землю врезался крошечный астероид размером примерно 70 см. Как уже писал Фокус, астрономы в четвертый раз в истории смогли увидеть падение астероида на Землю, который был обнаружен всего за несколько часов до этого.