Астрономи виявили найменші камені в головному поясі астероїдів: який у них розмір

Учені знайшли понад сотню невеликих космічних каменів між Марсом і Юпітером.

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Головний пояс астероїдів розташований між орбітами Марса і Юпітера. Найбільші об'єкти в ньому відомі вже сотні років, але вчені продовжують знаходити нові дрібніші космічні камені в цій ділянці Сонячної системи. Тепер же астрономи виявили найменші астероїди в головному поясі астероїдів. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише IFLScience.

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Астрономи виявили багато астероїдів розміром до 10 метрів, які часто підлітають до Землі, а інколи навіть падають в атмосферу і згорають у ній. Але знайти астероїди такого ж розміру в головному поясі астероїдів, що розташований за сотні мільйонів кілометрів від нас, дуже складно.

Автори дослідження використали зображення, отримані під час пошуку планет поза Сонячною системою, щоб виявити понад сотню найменших космічних каменів у головному поясі астероїдів. Ці камені мають розмір 10 і менше метрів.

Вчені використовували найсучасніші графічні процесори для обробки тисяч зображень космосу. Спочатку вони використовували дані огляду SPECULOOS, а також дані телескопа в Антарктиді. Астрономам вдалося знайти велику кількість нових астероїдів у головному поясі астероїдів. Але справді велика удача на них чекала під час обробки даних космічного телескопа Вебб.

Цей телескоп вивчає космос в інфрачервоному діапазоні світла, а астероїди яскравіші в інфрачервоному діапазоні, ніж світло, яке вони відбивають від Сонця у видимих довжинах хвиль. Телескоп Вебб зробив понад 10 000 знімків зірки TRAPPIST-1, розташованої в 40 світлових роках від нас, навколо кори обертаються сім планет розміром із Землю. Ці зображення необхідні для вивчення атмосфер цих планет, хоча поки що не виявлено доказів, що атмосфери у цих світів є.

За допомогою вивчення даних телескопа Вебб астрономи спочатку знайшли вісім відомих астероїдів у головному поясі астероїдів, а згодом побачили 138 нових астероїдів розміром 10 і менше метрів. Деякі з них можуть стати навколоземними астероїдами, адже гравітаційні збурення підштовхують їх ближче до Сонця.

За словами вчених, вони очікували знайти кілька нових космічних каменів, але виявили набагато більше, ніж очікувалося, особливо вдалося знайти найменші камені.

Учені вважають, що дрібніші камені утворюють унаслідок частих зіткнень астероїдів розміром приблизно 100 метрів.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що ми неправильно розуміємо Всесвіт, адже нове відкриття вказує на наявність невідомої сили. Вчені вважають, що наше уявлення про Всесвіт є неповним, і щоб пояснити дані спостережень повинен існувати таємничий компонент.

Нагадуємо, що на початку грудня в Землю врізався крихітний астероїд розміром приблизно 70 см. Як уже писав Фокус, астрономи вчетверте в історії змогли побачити падіння астероїда на Землю, який був виявлений всього за кілька годин до цього.