Астрономы увидели скрытые детали поверхности Меркурия и измерили температуру на планете (фото)

Впервые ученые получили данные о поверхности Меркурия в среднем инфракрасном диапазоне длин волн света.

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Космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) BepiColombo пролетел мимо Меркурия в пятый раз 1 декабря. Он впервые в истории показал поверхность маленькой планеты в среднем инфракрасном диапазоне длин волн света. С помощью новых изображений ученые получили более точное представление о температуре и составе поверхности ближайшей к Солнцу планеты, пишет Gizmodo.

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1 декабря BepiColombo совершил пятый гравитационный маневр вокруг Меркурия

Космический аппарат BepiColombo был запущен в октябре 2018 года и должен прибыть к Меркурию в ноябре 2026 года, примерно на год позже, чем изначально планировалось. Для того, чтобы выйти на орбиту вокруг Меркурия аппарат использует гравитацию Венеры и Меркурия, что помогает скорректировать его траекторию и замедлить скорость полета. 1 декабря BepiColombo совершил пятый гравитационный маневр вокруг Меркурия и с помощью прибора MERTIS предоставил новые данные о планете, которые ранее не были известны.

Снимок Меркурия, сделанный аппаратом BepiColombo 1 декабря 2024 года Фото: ESA

Впервые поверхность Меркурия ученые увидели в среднем инфракрасном диапазоне длин волн света, что позволило получить более детальные данные о температуре маленькой планеты, его покрытой кратерами поверхности, а также о ее составе.

По словам ученых из ЕКА, они еще никогда не были так близки к пониманию состава поверхности Меркурия, как сейчас. Предварительные данные очень важны, ведь они помогут лучше интерпретировать данные, которые будут получены после выхода BepiColombo на орбиту вокруг Меркурия. Благодаря новым снимкам ученые смогли различить разные ударные кратеры, которые в видимом свете были видны лишь как темные пятна.

Впервые поверхность Меркурия ученые увидели в среднем инфракрасном диапазоне длин волн света, что позволило получить более детальные данные о температуре маленькой планеты, его покрытой кратерами поверхности, а также о ее составе Фото: ESA

Ученые говорят, что они увидели особенности поверхности Меркурия, которые ранее оставались незамеченными. На новых снимках Меркурия видно какие части поверхности планеты светятся ярче других в среднем инфракрасном диапазоне света. Яркость поверхности зависит от температуры, от неровностей поверхности, а также от того, из каких минералов она состоит. Прибор MERTIS предназначен как раз для того, чтобы выяснить, из чего состоит поверхность ближайшей к Солнцу планеты. Это одна из многих загадок Меркурия, которую намерены решить астрономы.

Прошлые наблюдения за Меркурием показали, что на поверхности планеты находится относительно мало железа, хотя Меркурий имеет необычно большое для своего размера ядро, состоящее из никеля и железа. Также ученые знают, что несмотря на то, что под палящими лучами Солнца некоторые химические элементы на поверхности должны легко испариться, их все же очень много там.

Снимок Меркурия, сделанный аппаратом BepiColombo ранее в этом году Фото: ESA

С помощью прибора MERTIS ученые также получили более точные данные о температуре поверхности Меркурия. Оказалось, что она составляет 420 градусов Цельсия. И это неудивительно, ведь эта планета находится в примерно в 3 раза ближе к Солнцу, чем Земля. В то же время Меркурий не является самой жаркой планетой Солнечной системы. Этот титул принадлежит Венере, где температура составляет более 460 градусов Цельсия. Хотя эта планета находится дальше от Солнца, из-за сильного парникового эффекта присутствует такая высокая температура.

Меркурий не является самой жаркой планетой Солнечной системы. Этот титул принадлежит Венере (на фото) Фото: ESA

Меркурий является наименее изученной каменистой планетой в Солнечной системе. BepiColombo – это всего лишь третий в истории аппарат, который с 2026 года будет изучать планету с близкого расстояния. Эта также лишь второй аппарат, который выйдет на орбиту вокруг Меркурия.

В период с 1972 по 1975 год мимо Меркурия пролетал космический аппарат NASA "Маринер-10", а вращался вокруг планеты с 2011 про 2015 год аппарат NASA "Мессенджер".

Как уже писал Фокус, неожиданный взрыв на Солнце привел к отключению связи на Земле. На Солнце после долгого затишья произошла вспышка самого мощного класса Х, вместе с которой в космос был выброшен огромный поток плазмы, который летит к Земле.

Также Фокус писал о том, что через пять лет на орбите Земли появится Солнце 2.0, и оно будет искусственным. Ученые из NASA собираются зажечь в небе над планетой искусственную звезду.