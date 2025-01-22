На Марс за 45 дней: в NASA испытали топливо для ядерного ракетного двигателя (фото)

Ядерный ракетный двигатель позволит астронавтам добраться до Марса в 2-3 раза быстрее, чем с помощью химических ракетных двигателей.

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Ядерный ракетный двигатель и использует энергию деления ядра атомов для создания тяги, что позволяет двигаться космическому кораблю. Основой такого двигателя является ядерный реактор, который предоставляет необходимое тепло для создания тяги. Ученые провели успешное испытание нового типа топлива для такого ядерного реактора в Центре космических полетов имени Маршалла, которым управляет NASA. Есть надежда, что это топливо позволит в 2-3 раза сократить полет астронавтов на Марс, пишет IFLScience.

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С помощью нынешних химических ракетных двигателей полет на Марс займет не менее 6 месяцев. И все это время экипаж должен избегать негативного влияния космической радиации, а также иметь огромный запас воды и еды. Также сложности такой миссии добавляет 20-минутная задержка связи, которая не позволит астронавтам всегда поддерживать связь с Землей.

Для того, чтобы свести к минимуму все негативные факторы полета на Марс необходимо создать рабочий ядерный ракетный двигатель, который позволит астронавтам намного быстрее попасть на Красную планету. Разработка таких двигателей уже идет и ее занимаются как ученые из NASA, так и частные компании.

Такой двигатель имеет ядерный ректор для создания тепла, где прокачивается жидкое водородное топливо через активную зону реактора. Происходит деление атомов урана внутри активной зоны реактора и выделяется тепло. Этот физический процесс нагревает топливо и преобразует его в газ, который выходит через сопло двигателя для создания тяги.

Концепт космического корабля с ядерным ракетным двигателем Фото: IFLS

Исследования ученых из NASA в 2023 году показали, что такой тип ядерного ракетного двигателя поможет сократить время полета на Марс до 45 дней.

Компания General Atomics Electromagnetic Systems сейчас разрабатывает новое топливо для реакторов ядерных ракетных двигателей и успешно провела его испытание совместно с NASA. Испытание проводилось для проверки способности топлива соответствовать высокопроизводительным характеристикам, необходимым для того, чтобы выдержать экстремальные условия эксплуатации в космосе. В результате топливо выдержало пиковую температуру 2327 градусов Цельсия.

По словам ученых, топливо должно выдерживать чрезвычайно высокие температуры и среду горячего водородного газа, с которой обычно сталкивается реактор в ядерной ракетном двигателе, работающий в космосе. Испытание показало, что топливо может выдерживать эти эксплуатационные условия, а значит создание рабочего варианта ядерного ракетного двигателя становится все ближе.

Представители компании General Atomics Electromagnetic Systems говорят, что будущий ядерный ракетный двигатель будет в 2-3 раза эффективнее, чем нынешние химические ракетные двигатели, что позволит астронавтам намного быстрее долететь до Марса. То есть за 2-3 месяца.

Как уже писал Фокус, китайские физики установили новый рекорд во время проведения испытаний в термоядерном реакторе, что приближает к получению безграничной энергии.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA обнаружил доказательства наличия жидкой воды на поверхности Марса. Новые данные показывают, что марсоход Curiosity обнаружил остатки древнего озера, наполненного жидкой водой миллиарды лет назад.