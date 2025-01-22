На Марс за 45 днів: у NASA випробували паливо для ядерного ракетного двигуна (фото)

Ядерний ракетний двигун дасть змогу астронавтам дістатися до Марса у 2-3 рази швидше, ніж за допомогою хімічних ракетних двигунів.

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Ядерний ракетний двигун і використовує енергію ділення ядра атомів для створення тяги, що дає змогу рухатися космічному кораблю. Основою такого двигуна є ядерний реактор, який надає необхідне тепло для створення тяги. Вчені провели успішне випробування нового типу палива для такого ядерного реактора в Центрі космічних польотів імені Маршалла, яким керує NASA. Є надія, що це паливо дасть змогу у 2-3 рази скоротити політ астронавтів на Марс, пише IFLScience.

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За допомогою нинішніх хімічних ракетних двигунів політ на Марс займе щонайменше 6 місяців. І весь цей час екіпаж повинен уникати негативного впливу космічної радіації, а також мати величезний запас води та їжі. Також складності такій місії додає 20-хвилинна затримка зв'язку, яка не дасть змоги астронавтам завжди підтримувати зв'язок із Землею.

Для того, щоб звести до мінімуму всі негативні фактори польоту на Марс, необхідно створити робочий ядерний ракетний двигун, який дасть змогу астронавтам набагато швидше потрапити на Червону планету. Розробка таких двигунів уже триває і нею займаються як вчені з NASA, так і приватні компанії.

Такий двигун має ядерний ректор для створення тепла, де прокачується рідке водневе паливо через активну зону реактора. Відбувається поділ атомів урану всередині активної зони реактора і виділяється тепло. Цей фізичний процес нагріває паливо і перетворює його на газ, який виходить через сопло двигуна для створення тяги.

Концепт космічного корабля з ядерним ракетним двигуном Фото: IFLS

Дослідження вчених із NASA у 2023 році показали, що такий тип ядерного ракетного двигуна допоможе скоротити час польоту на Марс до 45 днів.

Компанія General Atomics Electromagnetic Systems зараз розробляє нове паливо для реакторів ядерних ракетних двигунів і успішно провела його випробування спільно з NASA. Випробування проводилося для перевірки здатності палива відповідати високопродуктивним характеристикам, необхідним для того, щоб витримати екстремальні умови експлуатації в космосі. У результаті паливо витримало пікову температуру 2327 градусів Цельсія.

За словами вчених, паливо повинне витримувати надзвичайно високі температури і середовище гарячого водневого газу, з яким зазвичай стикається реактор у ядерному ракетному двигуні, що працює в космосі. Випробування показало, що паливо може витримувати ці експлуатаційні умови, а отже, створення робочого варіанту ядерного ракетного двигуна стає дедалі ближчим.

Представники компанії General Atomics Electromagnetic Systems кажуть, що майбутній ядерний ракетний двигун буде в 2-3 рази ефективнішим за нинішні хімічні ракетні двигуни, що дасть змогу астронавтам набагато швидше долетіти до Марса. Тобто за 2-3 місяці.

Як уже писав Фокус, китайські фізики встановили новий рекорд під час проведення випробувань у термоядерному реакторі, що наближає до отримання безмежної енергії.

Також Фокус писав про те, що марсохід NASA виявив докази наявності рідкої води на поверхні Марса. Нові дані показують, що марсохід Curiosity виявив залишки стародавнього озера, наповненого рідкою водою мільярди років тому.