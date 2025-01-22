Марсохід NASA виявив докази наявності рідкої води на поверхні Марса (фото)

Нові дані показують, що марсохід Curiosity виявив залишки стародавнього озера, наповненого рідкою водою мільярди років тому.

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Марсохід NASA Curiosity досліджує Марс із серпня 2012 року і нещодавно виявив докази наявності в далекому минулому на поверхні Червоної планети озера з рідкої води. Марсохід виявив невеликі нерівності, схожі на ті, що можна побачити в озерних ложах на Землі. Ці нерівності могли бути створені вітром, який переміщував воду. Це відкриття свідчить про те, що 3,7 млрд років тому на поверхні Марса вода не була замороженою. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише ScienceAlert.

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Марс є четвертою планетою від Сонця і відомий своїм яскраво-червоним кольором, спричиненим наявністю оксиду заліза в гірських породах на поверхні планети.

Марс є кам'янистою планетою земної групи і схожий на Землю тим, що там знаходяться схожі на земні вулкани, рівнини, гори, а також русла висохлих річок. Але на цьому схожість Марса з нашою планетою закінчується. Полярні шапки на Марсі складаються із замерзлого вуглекислого газу, планета має непридатну для дихання атмосферу, а також дуже низьку температуру і пустельну поверхню.

Учені вважають, що в далекому минулому на Марсі могло існувати мікробне життя, але його ознаки поки так і не вдалося знайти. Їх, зокрема, шукає і марсохід Curiosity, який уже майже 13 років вивчає поверхню Марса і його атмосферу в кратері Гейл.

Марсохід Curiosity НАСА досліджує Марс із серпня 2012 року і нещодавно виявив докази наявності в далекому минулому на поверхні Червоної планети озера з рідкої води Фото: NASA

Головне завдання марсохода Curiosity полягає у вивченні клімату і геології Марса і того, як вони змінювалися з плином часу. Також космічний апарат має оцінити, чи могли на Марсі бути умови, які сприяли підтримці мікробного життя в далекому минулому. Для досягнення своїх цілей марсохід має спеціальні прилади та камери, які дають змогу вивчати місцеві гірські породи та атмосферу.

Поверхня кратера Гейл на Марсі Фото: NASA

Тепер же вчені повідомили про те, що Curiosity зробив дуже важливе відкриття на Марсі. Він виявив те, що є давніми хвильовими брижами на поверхні Марса, які були створені на місці, де мільярди років тому було озеро з рідкої води.

Знімки хвильових брижів на Марсі, зроблені марсоходом Curiosity Фото: NASA

Ці брижі являють собою крихітні нерівності і часто спостерігаються на пляжах і в озерних ложах на Землі, коли вода, яку переміщує вітер, тече мілководдям. За словами вчених, це відкриття означає, що вода на Марсі не була замерзлою 3,7 млрд років тому.

Ряб, виявлений у кратері Гейл, є найпереконливішим доказом того, що в історії Червоної планети були водойми з рідкою водою. Вчені кажуть, що клімат на Марсі тоді був набагато теплішим, а атмосфера щільнішою. Це означає, що рідка вода могла існувати на відкритому повітрі і не була вкритою льодом.

Автори дослідження створили комп'ютерні моделі, щоб визначити розмір стародавнього озера на підставі отриманих даних. Передбачається, що озеро було невеликим і неглибоким, до 2 метрів глибиною.

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